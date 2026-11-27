Sáng 27/11, tại Hà Nội, Đối thoại an ninh mạng ASEAN – Trung Quốc lần thứ 3 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Việt Nam đăng cai tổ chức, Malaysia và Trung Quốc đồng chủ trì. Đây là lần đầu tiên hai bên nối lại đối thoại kể từ kỳ họp thứ hai tại Singapore vào tháng 10/2022.

Quang cảnh Đối thoại.

Phát biểu tại đối thoại, Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho rằng, việc nối lại đối thoại thể hiện cam kết hợp tác an ninh mạng trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Trung Quốc.

Việt Nam đề nghị các bên tăng cường trao đổi về chính sách an ninh mạng.

Trước nguy cơ trí tuệ nhân tạo (AI) bị lợi dụng để phạm tội, Việt Nam đề nghị các bên tăng cường trao đổi về chính sách an ninh mạng, phối hợp phòng, chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu và nâng cao năng lực ứng phó.

Các đại biểu thảo luận tại Đối thoại.

Các phiên thảo luận tại đối thoại tập trung vào tình hình an ninh mạng khu vực trong bối cảnh AI phát triển, chính sách ứng phó với các mối đe dọa và việc xây dựng quy tắc trên không gian mạng. Về hợp tác thực chất, các nội dung được đưa ra trao đổi gồm phối hợp ứng cứu sự cố, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phạm tội, khủng bố, cũng như bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, trong đó có các vấn đề liên quan đến công nghệ 6G.

Các đại biểu dự đối thoại.

Trước đó, ngày 26/11, Việt Nam chủ trì Hội nghị Ủy ban Điều phối An ninh mạng ASEAN lần thứ 7 (ASEAN Cyber-CC) tại Hà Nội.

Phát biểu tại đối thoại, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Chủ tịch Ủy ban Điều phối An ninh mạng ASEAN năm 2026 cho biết, không gian mạng là động lực phát triển kinh tế số, đồng thời đặt ra những thách thức như tấn công vào hệ thống thông tin trọng yếu, lừa đảo xuyên biên giới và lợi dụng AI để vi phạm pháp luật. “Không cơ quan nào có thể ứng phó hiệu quả nếu hành động đơn lẻ”, Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban, Việt Nam đề xuất cụ thể hóa Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN 2026–2030 bằng việc rà soát các cơ chế hiện có, xác định những nội dung còn thiếu hoặc chồng chéo. Trung tướng Lê Xuân Minh cũng đề nghị tăng cường phối hợp liên ngành để ứng phó với mã độc tống tiền, lừa đảo trực tuyến và hành vi lạm dụng công nghệ mới. Trọng tâm còn lại là rà soát công tác điều phối hằng năm, chia sẻ kết quả triển khai ở từng nước và xem xét lộ trình thực hiện Mục tiêu 5.2 của chiến lược.

Tại các phiên làm việc do Thượng tá Lê Xuân Thủy điều hành, đại biểu các nước thành viên cập nhật tình hình an ninh mạng của từng nước. Ban Thư ký ASEAN cùng đại diện Malaysia và Singapore trình bày về việc xây dựng Kế hoạch hành động khu vực nhằm thực hiện các chuẩn mực hành vi có trách nhiệm của quốc gia trên không gian mạng. Đại diện Campuchia, Philippines, Myanmar và Malaysia trao đổi về kết quả các cuộc đối thoại chính sách an ninh mạng của ASEAN với Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nga trong năm 2026, đồng thời đề cập công tác chuẩn bị cho Đối thoại ASEAN – Trung Quốc.

Trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị.

Đại diện Việt Nam giới thiệu dự thảo sáng kiến tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) về nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế và tăng cường khả năng chống chịu về nhận thức, đồng thời chủ trì phiên rà soát công tác điều phối an ninh mạng khu vực. Hội nghị thống nhất lịch đối thoại với các đối tác năm 2027 và thông qua Bản tóm tắt kết luận để báo cáo Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 7.