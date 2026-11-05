Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 (bên phải) và Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân đồng chủ trì tọa đàm. Ảnh: HỒ QUÂN

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 và Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân đồng chủ trì tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện các ngành tuyên giáo, giáo dục, quân sự, báo chí và các địa phương, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371); đánh giá kết quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các tham luận cũng tập trung làm rõ hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là việc gắn tuyên truyền pháp luật với công tác dân vận, các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế, vươn khơi bám biển; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Học sinh xã Núi Thành tìm hiểu về lực lượng Cảnh sát biển qua hoạt động trưng bày hình ảnh. Ảnh: HỒ QUÂN

Đồng thời, đánh giá công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư với chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, nhất là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cùng với đó, các đại biểu trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong lan tỏa những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân...