Tăng cường phối hợp tuyên truyền chống khai thác IUU

Tuyên truyền kết hợp kiểm tra các thiết bị giám sát của tàu cá.

Ngày 24/9, tại cảng Mắt Rồng và khu vực biển phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 phối hợp Đồn Biên phòng Tràng Cát (Bộ đội biên phòng Hải Phòng) tổ chức tuyên truyền, kết hợp kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho gần 100 chủ phương tiện tàu, thuyền.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 đã triển khai đồng bộ các biện pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của ngư dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đây không chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là giải pháp mang tính chiến lược, bền vững và lâu dài, tác động trực tiếp đến ý thức và hành vi của ngư dân.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU cho chủ phương tiện tàu thuyền.

Tại buổi tuyên truyền, Tổ công tác của các đơn vị đã trực tiếp đến các tàu cá đang hoạt động cũng như neo đậu tại cảng Mắt Rồng để thăm hỏi, động viên và tuyên truyền, giải thích từng điều khoản, chỉ rõ ranh giới đánh bắt hợp pháp và cảnh báo các hậu quả nếu vi phạm; cấp phát 150 tài liệu, sách pháp luật; 1.000 tờ rơi, tờ gấp các loại về chống khai thác IUU, cảnh báo các hành vi lừa gạt của các đối tượng đưa tàu cá, ngư dân sang nước ngoài khai thác hải sản trái phép cho gần 100 phương tiện và gần 500 lượt nhân dân, ngư dân.

Tại buổi tuyên truyền, đơn vị đã trao tặng 150 áo phao, 150 cờ Tổ quốc động viên ngư dân, nhân dân vươn khơi bám biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân.

Thượng tá Nguyễn Ba Long, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tích cực chủ động phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật.

Đơn vị đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm IUU. Công tác kiểm soát được lực lượng bộ đội biên phòng triển khai từ lúc tàu cá xin lệnh xuất bến, suốt quá trình hoạt động trên biển đến khi trở về cảng.

"Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để bảo đảm minh bạch nguồn gốc thủy sản, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm", Thượng tá Nguyễn Ba Long nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát biển thăm hỏi, động viên, tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ, sáng tạo của lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, công tác phòng, chống khai thác IUU tại thành phố Hải Phòng nói chung và các địa phương ven biển nói riêng đang chuyển biến rõ rệt, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, giữ vững uy tín ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.