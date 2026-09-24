Tăng cường phối hợp tuyên truyền chống khai thác IUU
Ngày 24-9, tại cảng Mắt Rồng và khu vực biển phường Nam Triệu, TP Hải Phòng, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy số 1, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Đồn Biên phòng Tràng Cát (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) tổ chức tuyên truyền, kết hợp kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 100 chủ phương tiện tàu, thuyền.
Tại buổi tuyên truyền, Tổ công tác của các đơn vị đã trực tiếp đến các tàu cá đang hoạt động cũng như neo đậu tại cảng Mắt Rồng để thăm hỏi, động viên và tuyên truyền, giải thích từng điều khoản, chỉ rõ ranh giới đánh bắt hợp pháp và cảnh báo các hậu quả nếu vi phạm…
Quá trình tuyên truyền, các tổ công tác đồng thời cấp phát 150 tài liệu, sách pháp luật; 1.000 tờ rơi, tờ gấp các loại về chống khai thác IUU, cảnh báo các hành vi lừa gạt của các đối tượng đưa tàu cá, ngư dân sang nước ngoài khai thác hải sản trái phép cho hơn 100 phương tiện và gần 500 lượt nhân dân, ngư dân. Cũng tại buổi tuyên truyền, đơn vị đã tặng 150 áo phao, 150 cờ Tổ quốc động viên ngư dân, nhân dân vươn khơi bám biển.
Thượng tá Nguyễn Ba Long, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 khẳng định: “Thời gian qua, đơn vị đã tích cực chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt chú trọng tới nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm IUU. Công tác kiểm soát được lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai từ lúc tàu cá xin lệnh xuất bến, trong suốt quá trình hoạt động trên biển đến khi trở về cảng. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để bảo đảm minh bạch nguồn gốc thủy sản, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm".
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/tang-cuong-phoi-hop-tuyen-truyen-chong-khai-thac-iuu-1058196