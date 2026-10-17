Tăng cường phối hợp truyền thông, lan tỏa giá trị văn hóa tại Đồng Tiến

Báo Giáo dục và Thời đại đồng hành xã Đồng Tiến trong công tác truyền thông và an sinh xã hội.

Chiều 16/10, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ làm việc với UBND xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh nhằm tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, chăm lo an sinh xã hội và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Huyên, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến; ông Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND xã; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Huyên đánh giá cao sự phối hợp giữa Báo Giáo dục và Thời đại với chính quyền, ngành Giáo dục địa phương trong thời gian qua, cả trước và sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Văn Huyên - Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến thông tin tình hình địa phương.

Theo ông Huyên, Báo GD&TĐ phát huy tốt vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giáo dục, phản ánh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống cộng đồng. Đặc biệt, Báo GD&TĐ còn quan tâm triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có địa bàn xã Đồng Tiến.

Lãnh đạo xã mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, kịp thời thông tin những thành tựu, mô hình hay, cách làm sáng tạo của địa phương; đồng thời chú trọng tuyên truyền, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện VP Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ, khẳng định được sự chỉ đạo của Ban biên tập, Văn phòng luôn chú trọng kết hợp công tác thông tin, tuyên truyền với các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến những giá trị nhân văn và sự phát triển của cộng đồng.

Đại diện Trường Tiểu học Đồng Tiến chia sẻ những khó khăn của nhà trường sau sáp nhập tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục đồng hành xã Đồng Tiến trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Báo GD&TĐ luôn quan tâm kết nối các nguồn lực xã hội, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt và các giá trị văn hóa truyền thống.

Đại diện hai đơn vị Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ cùng lãnh đạo xã Đồng Tiến chụp ảnh lưu niệm.

Buổi làm việc góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Báo Giáo dục và Thời đại với địa phương, hướng đến nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại xã Đồng Tiến.