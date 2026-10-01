Tăng cường phối hợp Trung ương - địa phương, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển

Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa Nguyễn Đồng Trung phát biểu mở đầu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu mở đầu, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa Nguyễn Đồng Trung nhấn mạnh, Hội nghị là dịp cập nhật tình hình thế giới, khu vực và những định hướng lớn trong công tác đối ngoại, đồng thời trao đổi các vấn đề thiết thực đối với địa phương, nhất là ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ và triển khai các chủ trương, chính sách mới.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Đồng Trung, thông qua cơ chế giao ban, Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường phối hợp, kịp thời trao đổi và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đối ngoại tại địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại Trung ương và đối ngoại địa phương.

Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng Trần Thị Quỳnh Trang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Thông tin về tình hình phát triển của thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng Trần Thị Quỳnh Trang cho hay, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ tháng 7/2025, Hải Phòng có diện tích khoảng 3.200 km², dân số hơn 4,6 triệu người và quy mô kinh tế gần 30 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng 12,31%, với 10/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 13% trong cả năm.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Quỳnh Trang, công tác đối ngoại của Hải Phòng thời gian qua phát huy vai trò tiên phong, mở đường, triển khai toàn diện các trụ cột đối ngoại và hội nhập quốc tế, qua đó mở rộng không gian phát triển, quảng bá hình ảnh và trực tiếp tạo thêm động lực kinh tế cho thành phố.

Với quy mô và không gian phát triển mới, Hải Phòng tiếp tục phát huy lợi thế về cảng biển, logistics, công nghiệp, thương mại và kết nối quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác phù hợp để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại Đinh Nho Hưng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại Đinh Nho Hưng nhận định, thế giới trong hai năm qua đang chuyển sang một trạng thái mới với những biến động sâu sắc, phức tạp và khó dự báo hơn, thể hiện qua những thay đổi nhanh chóng về kinh tế, thương mại, năng lượng và các động lực phát triển.

Trong bối cảnh đó, kinh tế thế giới vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt, song triển vọng tăng trưởng còn đứng trước nhiều yếu tố bất định, nhất là từ chính sách thương mại và biến động giá năng lượng.

Theo Phó Vụ trưởng Đinh Nho Hưng, bên cạnh những thách thức, quá trình chuyển dịch của kinh tế thế giới đang mở ra các động lực tăng trưởng mới, nổi bật là trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, trung tâm dữ liệu, phương tiện giao thông điện và năng lượng tái tạo.

Những xu hướng này đang làm thay đổi cơ cấu sản xuất, thương mại và đầu tư toàn cầu, đòi hỏi các địa phương chủ động cập nhật diễn biến quốc tế, đánh giá đúng tác động đối với quá trình phát triển và chuẩn bị các phương án ứng phó phù hợp.

Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao kinh tế Luyện Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao kinh tế Luyện Minh Hồng cho biết, Bộ Ngoại giao đang chuyển mạnh từ cách tiếp cận ngoại giao kinh tế sang ngoại giao phục vụ phát triển, với trọng tâm là huy động nguồn lực quốc tế cho mục tiêu tăng trưởng hai con số và đổi mới mô hình phát triển.

Theo đó, công tác đối ngoại địa phương cần gắn chặt hơn với các nhu cầu cụ thể của địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Phó Vụ trưởng Luyện Minh Hồng đề nghị, các cơ quan ngoại vụ địa phương chủ động cung cấp đầu mối của các cơ quan phụ trách thương mại, tài chính, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực liên quan để tăng cường phối hợp, xử lý nhanh các thông tin và cơ hội hợp tác từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, các địa phương cần xác định rõ những dự án, mặt hàng, thị trường hoặc đối tác cần ưu tiên thúc đẩy trong năm 2026 và 2027, qua đó giúp Bộ Ngoại giao có cơ sở hỗ trợ kết nối và theo dõi kết quả cụ thể.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Lê Đức Thiện phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Thiện cho biết, Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn của công tác đối ngoại địa phương, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nhân lực và cơ chế triển khai.

Với 34 tỉnh, thành phố có điều kiện, lợi thế, nhu cầu và đối tác khác nhau, Nghị quyết mở ra khuôn khổ để mỗi địa phương chủ động xác định mục tiêu, lựa chọn hướng hội nhập phù hợp và phát huy thế mạnh riêng trong quan hệ đối ngoại.

Đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ khẳng định, trọng tâm hiện nay là chuyển từ xây dựng cơ chế sang vận hành cơ chế, đưa các quy định mới vào thực tiễn theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả”.

Các địa phương cần chủ động nghiên cứu, áp dụng những cơ chế phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về nhiệm vụ hội nhập quốc tế; qua đó từng bước chuyển cơ chế thành năng lực hành động và kết quả cụ thể trong công tác đối ngoại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan ngoại vụ địa phương trao đổi tích cực, thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đối ngoại tại địa phương.

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp và kiến nghị cụ thể, qua đó góp phần làm rõ yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương trong thời gian tới.

Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở và xây dựng, thể hiện tinh thần chủ động của các địa phương trong triển khai các định hướng đối ngoại gắn với nhiệm vụ phát triển.