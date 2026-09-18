Tăng cường phối hợp trong triển khai Luật Thi hành án dân sự năm 2025

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 18/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường UBND tỉnh, kết nối trực tuyến đến 69 điểm cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Phan Huy Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự và lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng THADS tỉnh Trương Công Hoàng phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung tập trung vào những quy định mới có tác động trực tiếp đến công tác thi hành án dân sự; thay đổi về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên; trình tự, thủ tục, biện pháp thi hành án và những vấn đề cần lưu ý khi Luật có hiệu lực.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Phan Huy Hiếu trình bày các chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị cũng làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án dân sự, nhất là trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, chú trọng trách nhiệm của UBND tỉnh, UBND xã, phường, các sở, ban, ngành và các cơ quan phối hợp trong xác minh điều kiện thi hành án, xác minh tài sản, thu nhập; kê biên, xử lý tài sản; cưỡng chế, giao tài sản và các thủ tục liên quan đến đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng.

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Các đại biểu theo dõi nội dung chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị dành thời gian giải đáp các vướng mắc, trao đổi, làm rõ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thi hành án dân sự.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị Thi hành án dân sự tỉnh khẩn trương rà soát, hệ thống hóa các quy định mới của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời hướng dẫn, giải đáp những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm thống nhất trong toàn hệ thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với các sở, ngành, UBND xã, phường và cơ quan phối hợp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động thực hiện trách nhiệm theo chức năng, nhất là trong cung cấp thông tin, xác minh điều kiện thi hành án, xác minh và xử lý tài sản, áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế và tổ chức thi hành án. Tinh thần phối hợp phải thực chất, kịp thời, rõ trách nhiệm, không để hồ sơ đã có yêu cầu phối hợp nhưng chậm được giải quyết, ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án.

Đặc biệt, đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp, liên quan nhiều cơ quan, địa phương, tài sản có giá trị lớn, án kinh tế, tham nhũng, tín dụng, ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ động trao đổi, phối hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để tập trung tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Tổ chức thi hành án phải bảo đảm đúng pháp luật, đúng trình tự, thủ tục; đề cao trách nhiệm, tính chủ động của chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự. Mỗi vụ việc cần được rà soát, xác minh, phân loại và xây dựng phương án xử lý phù hợp, hạn chế tình trạng vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm được tổ chức thi hành.

Sau hội nghị, Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu cụ thể hóa những nội dung đã quán triệt thành nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, trách nhiệm; tiếp tục tổng hợp khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ, bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất.