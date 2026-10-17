Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Trước những thủ đoạn biến hóa tinh vi của tội phạm ma túy, lừa đảo công nghệ cao và mua bán người, lực lượng Công an Việt Nam và Campuchia đã siết chặt tay, xây dựng thế trận gọng kìm kiên cố, triệt phá tận gốc nhiều đường dây phạm tội, giữ vững an ninh trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng biên.

Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Trong bối cảnh diễn biến địa chính trị thế giới phức tạp, khu vực Đông Nam Á trở thành điểm nóng của các hoạt động tội phạm phi truyền thống. Tội phạm liên quan đến hai nước Việt Nam và Campuchia dịch chuyển rõ rệt sang mô hình liên kết khép kín, phân công từng công đoạn và điều hành từ xa qua không gian mạng. Các đối tượng cầm đầu giấu mặt trong các tòa nhà, casino hay địa bàn giáp ranh, lợi dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, sim rác, tiền mã hóa và tài sản số để chỉ đạo đàn em, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.

Đối tượng Lê Quang Trọng (áo trắng, đối tượng cầm đầu) cùng số lượng lớn tang vật trong đường dây hoạt động khép kín vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam. Đường dây bị triệt phá đầu tháng 8/2026.

Trên tuyến ma túy, nguồn chất cấm từ “Tam giác vàng” trung chuyển qua Lào và Campuchia rồi thẩm lậu vào Việt Nam qua các cửa khẩu, đường mòn tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Đồng Nai trước khi tiêu thụ hoặc chuyển sang nước thứ ba. Các đối tượng lập các "tổng kho" sát biên giới phía Campuchia, sau đó xé lẻ ma túy ngụy trang trong hàng nông sản, thuê cư dân biên giới vận chuyển vào nội địa hoặc đưa về các tỉnh miền Tây Nam Bộ làm trạm trung chuyển ngược ra phía Nam và Nam Trung Bộ.

Song song đó, tội phạm lừa đảo trực tuyến gắn liền với nạn mua bán người và cưỡng bức lao động bùng phát nhức nhối. Lợi dụng bẫy tâm lý “việc nhẹ lương cao” tràn lan trên Facebook, Telegram hay TikTok, các nhóm tội phạm dụ dỗ hàng ngàn người Việt Nam sang Campuchia, sau đó ép buộc tham gia các ổ nhóm lừa đảo qua mạng, đánh bạc trực tuyến. Ngoài ra, tuyến biên giới Tây Nam còn chứng kiến diễn biến phức tạp của nạn buôn lậu vàng, ngoại tệ, thuốc lá, pháo nổ và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường như vận chuyển trái phép chất thải cao su, động vật không qua kiểm dịch…

Tang vật thu giữ trong đường dây do Lê Quang Trọng cầm đầu đặc biệt lớn.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 1997, Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự năm 2004 và Hiệp định dẫn độ năm 2013, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã không ngừng củng cố hành lang pháp lý. Nhóm công tác chung giữa hai Bộ cùng Tổ công tác thường trực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia được duy trì liên tục. Trụ cột hợp tác tại vùng biên được vận hành trơn tru nhờ hệ thống 3 Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) tại An Giang, Đồng Tháp, Gia Lai và 5 chi nhánh tại Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Hà Tiên, Mộc Bài, Xa Mát.

Sự tác chiến nhịp nhàng, tin cậy giữa lực lượng chức năng hai nước đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chỉ trong khoảng một năm (từ 15/9/2025 đến 14/9/2026), lực lượng chức năng đã phát hiện 14.334 vụ, bắt giữ 33.019 đối tượng, thu giữ 1.076,195 kg ma túy các loại.

Điển hình vào ngày 25/5/2026, lực lượng phối hợp đã phát hiện vụ vận chuyển khoảng 1,16 tấn ketamine tại vùng biển giáp ranh giữa hai nước. Hai bên cũng đã bóc gỡ 5 chuyên án lớn, bắt giữ 397 đối tượng, thu giữ hơn 302,48 kg ma túy cùng nhiều súng đạn.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam bị bắt giữ tháng 3/2026.

Điểm nổi bật nhất chính là Đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy kéo dài từ ngày 15/6 đến 15/9/2026. Chỉ trong 3 tháng cao điểm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an 9 tỉnh, thành phố biên giới đã triệt phá 3.868 vụ (chiếm 47,6% toàn quốc), bắt 10.049 đối tượng (chiếm 53,03% toàn quốc), thu giữ hàng trăm kg ma túy tổng hợp, heroin, cần sa, cocain cùng nhiều vũ khí quân dụng.

Ở cấp độ địa phương, Công an các tỉnh giáp biên giới Việt Nam - Campuchia đã phát huy tính chủ động khi độc lập bóc gỡ 13 chuyên án lớn, bắt 189 đối tượng, thu giữ 238,7 kg ma túy tổng hợp, 10,5 bánh heroin, 2 kg vàng cùng 9 khẩu súng và 189 viên đạn. Đồng thời, Công an các tỉnh giáp biên phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an nước bạn đấu tranh thành công 2 chuyên án chung, triệt phá tận gốc đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, xử lý gần 1.000 đối tượng, thu giữ hơn 102,5 kg ma túy các loại.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, Công an các tỉnh giáp biên phía Việt Nam đã khởi tố 6 vụ án, 432 đối tượng sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý là vụ án khởi tố 11 đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ trên các ứng dụng thương mại điện tử giả mạo, chiếm đoạt số tiền kỷ lục hơn 2.500 tỷ đồng ngay trên đất Campuchia.

Đối tượng buôn bán ma tuý bị bắt giữ cùng tang vật.

Trận tuyến chống buôn lậu và tội phạm môi trường cũng ghi dấu những con số ấn tượng. Công an các tỉnh giáp biên phát hiện 19 vụ buôn lậu hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; trong đó riêng Công an tỉnh Tây Ninh trong 9 tháng năm 2026 đã bắt 142 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thu giữ hơn 178.311 bao thuốc lá ngoại, 1,1 tấn pháo nổ trị giá trên 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn khởi tố 2 bị can vận chuyển 689.820 kg lốp cao su phế liệu và chặn đứng vụ vận chuyển chui gần 60 tấn heo không qua kiểm dịch từ Campuchia về Việt Nam.

Thông qua kênh hợp tác INTERPOL và ASEANAPOL, hai nước đã rà soát, bắt giữ và bàn giao 26 đối tượng truy nã cho Việt Nam, đồng thời tích cực trao đổi thông tin xác minh 143 đối tượng khác đang nghi lẩn trốn, trong đó có 69 đối tượng mang lệnh truy nã quốc tế.

Đi đôi với đấu tranh trực diện, Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì tổ chức 2 hội thảo tập huấn cho 60 cán bộ Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định ma túy, cháy nổ, và thúc đẩy dự án xây dựng Trung tâm điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy tại tỉnh Svay Riêng. Thế trận an ninh nhân dân vùng biên cũng được củng cố vững chắc thông qua 1.305 cuộc tuyên truyền thu hút hơn 286.000 lượt người dân tham gia.

Nâng tầm phối hợp, giữ vững bình yên biên cương

Mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, công tác phối hợp giữa hai nước vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn do khác biệt về thủ tục tố tụng, rào cản ngôn ngữ, cùng việc thu thập dữ liệu máy chủ, ví điện tử hay truy vết dòng tiền số còn mất nhiều thời gian. Đối tượng cầm đầu thường lợi dụng sự thông thoáng của đường mòn, lối mở để vứt bỏ thiết bị, xóa dữ liệu hòng tiêu hủy chứng cứ khi bị động.

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Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tiếp nhận nhiều công dân trao trả từ Campuchia vì sập bẫy "việc nhẹ, lương cao" (cuối tháng 5/2026).

Tại Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm và ma túy thường niên năm 2026 tổ chức ở TP Hồ Chí Minh ngày 15/10, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã thống nhất ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác và quy chế hoạt động của Nhóm công tác chung, đề ra các giải pháp mang tính chiến lược.

Trong đó quán triệt sâu sắc phương châm “Chủ động giúp bạn cũng là giúp mình”, “Đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu”. Chuyển hóa toàn bộ kết quả của các đợt cao điểm thành hoạt động phối hợp thường xuyên, liên tục.

Hai bên thể chế hóa quy trình phối hợp phản ứng nhanh qua hệ thống Văn phòng BLO, quán triệt phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ) để đảm bảo tác chiến liên hoàn, bóc gỡ tận gốc các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Nhóm công tác chung phối hợp với Công an các tỉnh đối biên đẩy mạnh truy quét tại các đặc khu kinh tế, casino, các tòa nhà cao tầng hẻo lánh nhằm triệt xóa các ổ nhóm cưỡng bức lao động, giải cứu các nạn nhân của bẫy "việc nhẹ lương cao". Áp dụng các biện pháp chuyên án chung, "chuyển giao hàng hóa có kiểm soát" và cử chuyên gia công nghệ cao hỗ trợ truy vết dòng tiền, phong tỏa tài sản tội phạm.

Đặc biệt, siết chặt kiểm soát toàn diện các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không; thực hiện nhanh chóng thủ tục di lý, bàn giao đối tượng truy nã theo đúng Hiệp định dẫn độ. Đồng thời, chú trọng đào tạo ngôn ngữ Việt - Khmer cho cán bộ chiến sĩ làm công tác đối ngoại biên giới và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân vùng biên không tiếp tay cho kẻ xấu.

Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia chính là điểm tựa vững chắc nhất. Sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, quyết liệt của lực lượng Công an hai nước sẽ tiếp tục dựng xây nên lá chắn thép nơi biên cương Tây Nam, đập tan mọi âm mưu của tội phạm xuyên quốc gia, giữ trọn niềm tin và sự bình yên cho nhân dân hai nước.