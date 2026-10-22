Tăng cường phối hợp trong giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

Các đơn vị thực hiện quy chế phối hợp giải quyết các vị việc, vụ án xâm hại trẻ em. Ảnh: Viết Cường

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 7, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 16, Tòa án quân sự khu vực Quân khu 7, các cơ quan điều tra hình sự thuộc Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đồng Nai. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực 72, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, đã được thể chế hóa trong các nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của ngành Kiểm sát. Việc xây dựng, ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu quả phối hợp, bảo đảm các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý kịp thời, khách quan và toàn diện.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực 72, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Cường

Theo thông tin tại hội nghị, từ ngày 1-1-2025 đến nay, trên địa bàn Viện Kiểm sát quân sự khu vực 72 kiểm sát, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực đã tiếp nhận, khởi tố 4 vụ với 4 bị can liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em; Tòa án quân sự khu vực đã quyết định đưa 4 vụ với 4 bị cáo ra xét xử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về quá trình xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp, những nội dung trọng tâm và kết quả tiếp thu, chỉnh lý ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các đại biểu trao đổi, làm rõ những vấn đề cần thống nhất, bổ sung và hoàn thiện, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đơn vị cùng thảo luận tại hội nghị ký kết. Ảnh: Viết Cường

Việc ký kết Quy chế phối hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tạo cơ sở tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án xâm hại trẻ em.

Thông qua cơ chế phối hợp liên ngành, các cơ quan hướng đến mục tiêu xử lý vụ việc kịp thời, đúng pháp luật, không để kéo dài hoặc bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; đồng thời hạn chế tối đa những tổn thương về thể chất và tinh thần đối với trẻ em bị xâm hại, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đồng Nai Lê Minh Tuấn, thực hiện ký kết tại hội nghị. Ảnh: Viết Cường