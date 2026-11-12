Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Dự chương trình có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh và các xã, phường khu vực biên giới.

Quang cảnh hội nghị.

Việc ký kết chương trình phối hợp góp phần khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa BĐBP tỉnh với các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh.

Đồng thời, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của từng bên, đưa ra các giải pháp quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nâng cao chất lượng phối hợp trong nắm, trao đổi, xử lý thông tin, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; tạo sự đồng bộ giữa công tác dân vận, tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân biên giới.

Giai đoạn 2020 - 2025, chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có nền nếp, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; quản lý, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện.

Các đơn vị đã phối hợp thực hiện 8.037 buổi tuyên truyền cho người dân tại các thôn, bản giáp biên; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Biên giới quốc gia và cuộc thi tìm hiểu “Biên giới và Bộ đội Biên phòng” với 34.900 bài tham gia có chất lượng tốt. Đồng thời, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia củng cố quốc phòng - an ninh.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh ký chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Giai đoạn 2026 - 2030, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phối hợp với các nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả; nắm chắc tình hình địa bàn, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, chủ động tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng thế trận lòng dân, khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.