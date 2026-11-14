Tăng cường phối hợp trợ giúp pháp lý trong phòng, chống ma túy

Chương trình kết hợp báo cáo chuyên đề với tư vấn pháp luật, trao đổi tình huống thực tế. Người tham dự được cung cấp tài liệu phục vụ việc tìm hiểu, vận dụng kiến thức trong công tác tại địa phương.

Trợ giúp viên pháp lý và luật sư tư vấn pháp luật cho người dân.

Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hồ Chí Minh, hội nghị nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng phối hợp, hỗ trợ về trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Thông qua tập huấn, cán bộ cơ sở có thể nhận diện người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, nắm bắt nhu cầu và kịp thời hướng dẫn, giới thiệu đến trung tâm để được hỗ trợ. Qua đó, phát huy vai trò cầu nối giữa người dân với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm người thuộc diện thụ hưởng được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Hạnh Như, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Vũng Tàu nhấn mạnh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các hoạt động cần được triển khai từ phòng ngừa, đấu tranh, quản lý, cai nghiện đến hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, trợ giúp pháp lý có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người thuộc diện thụ hưởng tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo bà Trần Hạnh Như, đối với người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện thuộc diện được trợ giúp pháp lý, việc tư vấn, hỗ trợ kịp thời góp phần bảo đảm quyền của họ theo quy định. Đồng thời, giúp người được hỗ trợ nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, hướng đến cuộc sống lành mạnh. Vì vậy, nâng cao kiến thức và kỹ năng phối hợp cho lực lượng tại cơ sở là yêu cầu thiết thực.

Bà Trần Hạnh Như đề nghị các đại biểu chú trọng tìm hiểu quy định về đối tượng, phạm vi, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý và kỹ năng phối hợp trong những vụ việc liên quan đến ma túy. Đồng thời, chủ động nêu những vướng mắc, tình huống phát sinh tại địa bàn để báo cáo viên, trợ giúp viên pháp lý trao đổi, giải đáp. Sau hội nghị, kiến thức tiếp thu cần được vận dụng vào công việc, gắn với tuyên truyền, hướng dẫn người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tiếp cận dịch vụ khi có nhu cầu.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn cũng được đề nghị tăng cường phối hợp với Trung tâm trong việc cung cấp thông tin, giới thiệu và hỗ trợ người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Bên cạnh nội dung tập huấn, hội nghị đã tư vấn pháp luật cho 5 trường hợp có nhu cầu. Hoạt động góp phần gắn việc phổ biến kiến thức với hỗ trợ trực tiếp, đưa chính sách trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân.