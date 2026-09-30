Tăng cường phối hợp thực thi pháp luật trên tuyến biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tham gia tuần tra liên hợp.

Các đơn vị đã tuần tra từ khu vực mốc 260 + 500m đến mốc 261(2), tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng đường biên, mốc quốc giới, vật đánh dấu mốc giới, đường thông tầm nhìn và tình hình an ninh trật tự khu vực. Đồng thời, hai bên thông tin cho nhau về tình hình quản lý, bảo vệ biên giới, xác định phương hướng phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới quý IV năm 2026.

Song song với công tác kiểm soát thực địa, lực lượng hai bên đã tuyên truyền pháp luật song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung cho cư dân biên giới. Tổ chức phát tờ rơi cho cư dân xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu về các hành vi bị nghiêm cấm trong xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và công tác phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ...

Các lực lượng phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho cư dân qua lại cửa khẩu.

Thông qua hoạt động tuần tra liên hợp thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng quản lý biên giới hai bên, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.