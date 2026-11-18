Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Đảng ủy, UBND xã Quảng Trực. Trong đó, tập trung đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Dương Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực trao đổi tại buổi làm việc

Nổi bật là việc triển khai chủ trương phân công đảng viên các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bon; cán bộ, chỉ huy Đồn Biên phòng tham gia HĐND xã; tăng cường cán bộ tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn; bố trí cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã.

Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P'răng trao đổi về tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương

Bên cạnh đó, hai bên đã quan tâm triển khai các hoạt động đối ngoại biên phòng, trong đó có việc ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Nhân dân hai bên biên giới, cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Trực đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tại địa phương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Quảng Trực đã trao đổi, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền xã trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thành Đính ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Đảng ủy, UBND xã Quảng Trực đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên Bộ đội Biên phòng tại địa bàn; phối hợp chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.