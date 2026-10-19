Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ khu vực biên giới Lâm Đồng

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức làm việc với các đơn vị tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu Prăng

Hội nghị được tổ chức tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu Prăng (xã Quảng Trực). Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác biên phòng năm 2026; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở đó, các đại biểu trao đổi, thống nhất những nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, các đơn vị chú trọng các nội dung xây dựng chốt dân quân biên giới tại xã Tuy Đức và Đắk Wil; xây dựng cụm điểm tựa Đắk Búk So tại xã Tuy Đức và Đắk Song tại xã Thuận Hạnh; phối hợp chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2027 và tăng cường công tác phối hợp quản lý đất quốc phòng.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức Phạm Thị Phượng nêu ý kiến về công tác phối hợp

Đại diện các đơn vị cũng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã thống nhất, nhất là xây dựng các công trình, thế trận phòng thủ khu vực biên giới, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2027 và quản lý chặt chẽ đất quốc phòng.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận hội nghị

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương với công tác biên phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị thắp hương bia tưởng niệm tại Cửa khẩu Bu Prăng

Dịp này, các đại biểu tham dự hội nghị đã tới thắp hương tại bia tưởng niệm Cửa khẩu Bu Prăng.