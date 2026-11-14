Tăng cường phối hợp, thu hẹp khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe học đường

Các đại biểu tham dự cuộc họp ra mắt Nhóm Công tác Kỹ thuật về Sức khỏe Trường học (SH-TWG)

Tại Hà Nội (ngày 11/11/2026 ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc họp ra mắt Nhóm Công tác Kỹ thuật về Sức khỏe Trường học (SH-TWG).

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Việt Nam triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026–2035 theo Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 1/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho người học.

Theo định hướng chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan triển khai những giải pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Nhóm Công tác Kỹ thuật về Sức khỏe học đường (SH-TWG) quy tụ đại diện các cơ quan Chính phủ, cơ quan chuyên môn, trường đại học, tổ chức nghiên cứu, các tổ chức xã hội và đối tác phát triển, tạo một nền tảng phối hợp, trao đổi chuyên môn và chia sẻ nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026–2035

Hoạt động của Nhóm tập trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên: phát triển chính sách, tiêu chuẩn và quản trị sức khỏe trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn và hỗ trợ; tăng cường giáo dục, truyền thông sức khỏe và thúc đẩy lối sống lành mạnh; và củng cố quan hệ đối tác, điều phối và huy động nguồn lực.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng 3 tổ chức của Liên Hợp Quốc (UN) cam kết thúc đẩy sức khoẻ trường học.

SH-TWG là nền tảng phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật liên ngành, trong đó các cơ quan Chính phủ giữ vai trò lãnh đạo, định hướng và ra quyết định theo thẩm quyền; WHO, UNICEF và UNESCO tại Việt Nam phối hợp đảm nhiệm vai trò Ban Thư ký, hỗ trợ điều phối, trao đổi chuyên môn. Các thành viên của Nhóm đóng góp chuyên môn, dữ liệu và kinh nghiệm, đồng thời hỗ trợ kết nối chuyên gia và nguồn lực để đáp ứng các ưu tiên do Chính phủ xác định.

Thông qua cơ chế phối hợp này, SH-TWG hướng tới tăng cường sử dụng các điều lệ trong chính sách và thực tiễn, thúc đẩy sự bổ trợ giữa các đối tác và chuyển hóa kiến thức, kinh nghiệm thành những hỗ trợ thiết thực cho việc triển khai Chương trình. Qua đó, Nhóm góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam.

Theo khảo sát do UNICEF và WHO tổng hợp trong giai đoạn tháng 9-10/2026, có 21 cơ quan, tổ chức tham gia cung cấp thông tin về các hoạt động hỗ trợ Chương trình Sức khỏe học đường 2026–2035. Trong đó, 19 tổ chức tham gia các hoạt động truyền thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và xây dựng mô hình; 14 tổ chức tham gia lĩnh vực phát triển nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế trường học; 12 tổ chức hỗ trợ hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, lĩnh vực bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe học đường mới ghi nhận 6 tổ chức tham gia. Hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người học có 9 tổ chức tham gia. Sự phân bổ hoạt động giữa các địa phương cũng có chênh lệch. Một số tỉnh, thành phố tập trung nhiều đối tác hỗ trợ, trong khi những địa bàn khác có ít hoặc chưa ghi nhận hoạt động từ các tổ chức tham gia khảo sát. Những kết quả này cho thấy yêu cầu tăng cường điều phối, xác định đúng nhu cầu và ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế.

Trên cơ sở đó, tài liệu khảo sát đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe có khả năng nhân rộng và ưu tiên địa bàn khó khăn. Đồng thời, cần quan tâm hơn tới học sinh khuyết tật, học sinh tại trường chuyên biệt, trường nội trú, bán trú; tăng cường hỗ trợ nhân viên tư vấn học sinh và xây dựng hệ thống dữ liệu chung để theo dõi các chương trình, hoạt động.

Các đại diện phòng, ban giáo dục và y tế của UNICEF và WHO thực hiện và đồng hành

Trên cơ sở đó, tài liệu khảo sát đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe có khả năng nhân rộng và ưu tiên địa bàn khó khăn.

Đồng thời, cần quan tâm hơn tới học sinh khuyết tật, học sinh tại trường chuyên biệt, trường nội trú, bán trú; tăng cường hỗ trợ nhân viên tư vấn học sinh và xây dựng hệ thống dữ liệu chung để theo dõi các chương trình, hoạt động.

Việc phối hợp giữa ngành Giáo dục, ngành Y tế và các tổ chức quốc tế được kỳ vọng góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực, hạn chế chồng chéo, đồng thời thúc đẩy những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu thực tế của người học.

Về lâu dài, chăm sóc sức khỏe học đường không chỉ dừng lại ở khám sức khỏe định kỳ hay phòng ngừa bệnh tật, mà cần hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nơi mỗi học sinh được quan tâm và hỗ trợ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.