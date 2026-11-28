Đoàn kiểm sát của VKSND tối cao kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án hành chính tại tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành nội dung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đề nghị Công an tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh tiếp tục phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính trên địa bàn.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường có bản án, quyết định hành chính chưa thi hành xong được yêu cầu tập trung tổ chức thi hành các bản án, quyết định hành chínhđã được VKSND tối cao kiểm sát và kết luận tại Kết luận số 173/KL-VKSTC ngày 15/9/2026; đồng thời khẩn trương thực hiện các bản án không có khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của Bộ Tư pháp.

Các cơ quan, địa phương chủ động phối hợp với Viện kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự trong quá trình kiểm sát, theo dõi thi hành án hành chính; cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu và rà soát các bản án, quyết định chưa thi hành xong, bảo đảm việc theo dõi, tổ chức thực hiện đầy đủ, không bỏ sót vụ việc.

Đối với những bản án liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các địa phương nghiên cứu, tham mưu phương án bố trí kinh phí phù hợp với quy định về ngân sách nhà nước, đầu tư công và đất đai.

Đối với các dự án không sử dụng vốn đầu tư công có liên quan đến nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan chức năng nghiên cứu phương án thực hiện phù hợp khi nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí; trường hợp cần thiết, hướng dẫn xác định trách nhiệm bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Sở Tài chính cũng hướng dẫn UBND các xã, phường lập dự toán kinh phí thanh toán tiền lãi chậm trả đối với những bản án có nội dung buộc thanh toán lãi chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 94 Luật Đất đai năm 2024. Nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc trong áp dụng pháp luật đất đai khi tổ chức thi hành bản án hành chính, nhất là việc xác định quy định pháp luật áp dụng để phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cơ quan này đồng thời hướng dẫn các xã, phường xác định nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về đất đai theo nội dung bản án; phân định trách nhiệm giữa UBND cấp xã và Văn phòng Đăng ký đất đai đối với những trường hợp bản án có nội dung hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình, kết quả thi hành các bản án, quyết định hành chính; trong đó tập trung vào những bản án đã được VKSND tối cao kiểm sát, kết luận tại Kết luận số 173/KL-VKSTC.

Trên cơ sở rà soát, Sở Tư pháp chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh; phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao phối hợp với các địa phương liên quan rà soát hồ sơ, lập và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo nội dung bản án và quy định pháp luật.

UBND các phường Mũi Né, Phú Thủy chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện phương án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung bản án.

Đối với các xã Di Linh, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh rà soát hồ sơ những bản án liên quan đến việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan trong quá trình tổ chức thi hành.

Với các vụ việc đang được Tòa án thụ lý, giải quyết, địa phương có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu và tổ chức thi hành nghiêm túc sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong quá trình xác minh, điều tra những vụ việc có liên quan; kịp thời trao đổi, yêu cầu cung cấp tài liệu cần thiết để có cơ sở tiếp tục tổ chức thi hành các bản án hành chính.

Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo dõi thi hành án hành chính, bảo đảm theo dõi 100% bản án của Tòa án về vụ án hành chính thuộc phạm vi theo quy định; phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong quá trình tổ chức thi hành.

TAND tỉnh được đề nghị tiếp tục chuyển giao đầy đủ các bản án đã có hiệu lực pháp luật cho đương sự, VKSND cùng cấp, cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan cấp trên trực tiếp của người bị kiện; kịp thời giải thích những bản án, quyết định có nội dung chưa rõ theo thẩm quyền.

Từ thực tiễn xét xử, TAND tỉnh tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Đối với VKSND tỉnh, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm sát thi hành án hành chính, chú trọng các bản án kéo dài, đã có quyết định buộc thi hành án hoặc có kiến nghị, kết luận về việc chậm thi hành; kịp thời kiến nghị tổ chức thi hành nghiêm theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu giải quyết.