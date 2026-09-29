Tăng cường phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: TTXVN

Dự buổi lễ có các Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Châm, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải nhấn mạnh, để tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong giai đoạn mới, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan, trong đó có Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thời gian qua, ba cơ quan đã phối hợp trong công tác tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, phục vụ Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó góp phần bảo đảm các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được triển khai thông suốt, hiệu quả, đúng quy định.

Theo đồng chí Lê Khánh Hải, bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác tham mưu, phục vụ đặt ra yêu cầu ngày càng cao, với nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tính liên ngành, liên cơ quan. Trong đó có các nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong lĩnh vực tư pháp như quyết định đặc xá, xét đơn xin giảm án tử hình, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh tư pháp; quyết định đàm phán, ký kết điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Trước yêu cầu đó, ba cơ quan cần chủ động phối hợp từ sớm, từ xa, xử lý công việc nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và tiến độ công việc.

Trên cơ sở rà soát toàn diện các quy chế phối hợp hiện hành, ba cơ quan đã thống nhất kế thừa những nội dung đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc ký Quy chế phối hợp lần này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ công tác giữa các cơ quan, đưa công tác phối hợp đi vào chiều sâu, bài bản và hiệu quả hơn.

Quy chế đã cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng; đồng thời kế thừa những kết quả đã đạt được, quy định rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết, Tòa án nhân dân tối cao sẽ quán triệt, triển khai Quy chế đến cán bộ, đảng viên và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm trong trao đổi, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước khi thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch nước.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, việc ký Quy chế thể hiện trách nhiệm và sự thống nhất giữa các cơ quan trong tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp và pháp luật.

Quy chế mới quy định toàn diện các nội dung phối hợp trọng tâm, gồm: công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước; báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ân giảm hình phạt tử hình; tương trợ tư pháp hình sự; đặc xá; xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; công bố luật, pháp lệnh; phục vụ các chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch nước tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế, chủ động cung cấp thông tin, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước trong công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, bảo đảm đúng quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật.

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã ký Quy chế phối hợp công tác.

Trước đó, cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được thực hiện trên cơ sở Quy chế số 581 và Quy chế số 582 cùng ngày 14-4-2022. Qua thực tiễn triển khai, cơ chế phối hợp từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước.

Trên cơ sở kế thừa những nội dung đã được thực tiễn kiểm nghiệm và cập nhật yêu cầu mới, ba cơ quan đã phối hợp rà soát, trao đổi, thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp công tác mới, thay thế các quy chế được ký năm 2022.