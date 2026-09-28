Tăng cường phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản

Quang cảnh Hội nghị.

Việc ký kết hướng tới mục tiêu quy định trách nhiệm của các bên trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, nhằm đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Quản lý thuế, Luật Địa chất và khoáng sản và các quy định pháp luật.

Đồng thời, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Thuế tỉnh và Sở Công Thương ký Quy chế phối hợp.

Theo quy chế, hai cơ quan tăng cường chia sẻ thông tin về giấy phép, tình trạng hoạt động và sản lượng khai thác của doanh nghiệp; đối chiếu việc kê khai, nộp các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Hai bên cũng phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thuế tỉnh và Sở Công Thương khẳng định sẽ thực hiện nghiêm quy chế, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản và ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.