Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đại diện lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên Việt Nam -Trung Quốc ký kết biên bản hội đàm nghiệp vụ quản lý biên giới.

Hội đàm nhằm cụ thể hóa thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc về thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá, từ tháng 8-2026 đến nay, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết; chủ động phối hợp quản lý biên giới, thực thi pháp luật, bàn giao, trục xuất người và đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xuyên biên giới trên địa bàn phụ trách giảm đáng kể; quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên tiếp tục được củng cố.

Hai bên thống nhất duy trì, nâng cao hiệu quả cơ chế hội đàm định kỳ; tăng cường trao đổi thông tin về các vụ án, nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các tình huống khẩn cấp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, phối hợp quản lý cơ sở hạ tầng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng công trình trên biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cư dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ biên giới. Thúc đẩy ký kết nghĩa “Đồn - Đồn hữu nghị” giữa các đồn Biên phòng Việt Nam với các đồn Công an biên giới Trung Quốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.