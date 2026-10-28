Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Ngày 28-10, tại huyện Malypho (Trung Quốc), đoàn đại biểu 8 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, gồm các đồn Biên phòng: Thàng Tín, Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Bạch Đích, Phó Bảng, Lũng Cú, Đồng Văn, do Trung tá Ninh Xuân Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phó Bảng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu phía Trung Quốc do đồng chí Lý Côn, Đại đội trưởng Đại đội Quản lý biên giới Malypho làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm nghiệp vụ với Đại đội Quản lý biên giới Malypho, thuộc Chi đội Quản lý biên giới Văn Sơn (Trung Quốc).
Hội đàm nhằm cụ thể hóa thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc về thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền.
Tại hội đàm, hai bên đánh giá, từ tháng 8-2026 đến nay, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết; chủ động phối hợp quản lý biên giới, thực thi pháp luật, bàn giao, trục xuất người và đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xuyên biên giới trên địa bàn phụ trách giảm đáng kể; quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên tiếp tục được củng cố.
Hai bên thống nhất duy trì, nâng cao hiệu quả cơ chế hội đàm định kỳ; tăng cường trao đổi thông tin về các vụ án, nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các tình huống khẩn cấp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, phối hợp quản lý cơ sở hạ tầng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng công trình trên biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cư dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ biên giới. Thúc đẩy ký kết nghĩa “Đồn - Đồn hữu nghị” giữa các đồn Biên phòng Việt Nam với các đồn Công an biên giới Trung Quốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-quoc-phong/bien-phong/202610/tang-cuong-phoi-hop-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-1963346/