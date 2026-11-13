Tăng cường phối hợp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Phường An Cựu ký kết quy chế phối hợp quản lý di tích với Bảo tàng thành phố Huế. Ảnh: UBND phường An Cựu

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích trên địa bàn; trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ quan chuyên môn.

Trong đó, các nội dung được quan tâm gồm phương án chỉnh trang, tu bổ khu vực Nghĩa địa và Chùa Ba Đồn; phương án quản lý, khai thác và phát huy giá trị các di tích Đình An Cựu, Văn Thánh, Võ Thánh. Các đại biểu cũng thảo luận việc huy động, bố trí nguồn lực phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn di tích.

Di tích chùa Ba Đồn.

Bên cạnh đó, hội nghị đề xuất tăng cường phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong kết nối, quảng bá các điểm di tích, hướng đến hình thành chuỗi điểm đến văn hóa, lịch sử. Việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu di tích, nghiên cứu xây dựng nhà truyền thống, không gian trưng bày tư liệu, hiện vật cũng được đặt ra nhằm lưu giữ và giới thiệu các giá trị lịch sử địa phương.

Thông qua hội nghị, UBND phường An Cựu hướng đến hoàn thiện cơ chế phối hợp với Bảo tàng thành phố Huế và các đơn vị liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và khai thác di tích, góp phần gìn giữ di sản văn hóa, đồng thời tạo thêm nguồn lực phát triển du lịch trên địa bàn.