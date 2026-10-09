Tăng cường phối hợp phòng, chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Công ty Procter & Gamble (P&G) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. (Ảnh: BT)

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, xử lý hơn 19.646 vụ việc liên quan hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 250 tỷ đồng.

Đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu của P&G, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý vi phạm liên quan một số sản phẩm như Pantene, Head & Shoulders và Olay.

Các vi phạm được ghi nhận không chỉ liên quan dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu mà còn bao gồm kinh doanh hàng nhập lậu, vi phạm quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa và mã số, mã vạch.

Trên môi trường thương mại điện tử, áp lực kiểm soát cũng ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lực lượng chức năng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 635 vụ việc trong lĩnh vực này, thu nộp ngân sách nhà nước gần 11,4 tỷ đồng.

Việc nhận diện, xác minh và xử lý hàng giả vì vậy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật với doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu, nhất là trong cung cấp thông tin, tài liệu xác định hàng thật, hàng giả và dấu hiệu vi phạm.

Vì vậy, việc ký kết biên bản ghi nhớ lần này nhằm tiếp nối quá trình hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và P&G từ năm 2023. Trước đó, hai bên đã phối hợp đào tạo kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả; hỗ trợ kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo nội dung hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về các nhãn hiệu được bảo hộ, đặc điểm nhận diện sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng, tài khoản, gian hàng có dấu hiệu vi phạm. Việc phối hợp phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm được triển khai trên cả thị trường truyền thống và môi trường thương mại điện tử.

Đáng chú ý, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng quản lý thị trường, dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị P&G phối hợp cung cấp, cập nhật hồ sơ bảo hộ, thông tin nhãn hiệu và tài liệu nhận diện sản phẩm, đồng thời tham gia trao đổi dữ liệu trên hệ thống.

Đây là cơ sở hỗ trợ lực lượng chức năng có thêm thông tin phục vụ quá trình phát hiện, xác minh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả cho công chức Quản lý thị trường; cung cấp mẫu sản phẩm và tài liệu phục vụ hoạt động trưng bày, tuyên truyền tại phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả ở số 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Thông qua việc tăng cường chia sẻ thông tin, hoàn thiện dữ liệu nhận diện và nâng cao năng lực thực thi, hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và P&G hướng tới góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.