Tăng cường phối hợp, phát hiện và phòng ngừa vi phạm xâm phạm lợi ích công

Ngày 29/10/2026, VKSND khu vực 2, tỉnh Sơn La chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong việc phát hiện, trao đổi thông tin, yêu cầu khắc phục vi phạm và trao đổi kỹ năng nhận diện vi phạm trong thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội với Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La), Bảo hiểm xã hội cơ sở Thuận Châu và Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳnh Nhai (Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La).

Toàn cảnh Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Ngô Xuân Vĩnh, Viện trưởng VKSND khu vực 2; Trần Gia Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Châu.

Cùng dự có tập thể lãnh đạo VKSND khu vực 2, Đội Quản lý thị trường số 5, Bảo hiểm xã hội cơ sở Thuận Châu, Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳnh Nhai; cùng các đồng chí công chức, viên chức của các đơn vị tham gia ký kết.

Đồng chí Trần Thanh Đức, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La phát biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu được theo dõi video giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nhận diện vi phạm trong thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15.

Các nội dung thảo luận tập trung vào hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng quyền lợi người lao động; vi phạm về an toàn thực phẩm, dược phẩm; kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong những vụ việc có nguy cơ tác động đến nhiều người hoặc các nhóm dễ bị tổn thương.

Đồng chí Tống Văn Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thuận Châu phát biểu.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi về phương thức phát hiện, tiếp nhận, phân loại và chuyển giao thông tin; phối hợp rà soát, xác minh khi có căn cứ, đồng thời theo dõi việc xử lý, khắc phục vi phạm.

Đồng chí Ngô Quang Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳnh Nhai phát biểu.

Các ý kiến thống nhất yêu cầu thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan. Trong đó, xác định rõ Sơn La không thuộc địa bàn thí điểm cơ chế VKSND khởi kiện vụ án dân sự theo Nghị quyết số 205/2025/QH15; quan hệ phối hợp trước mắt tập trung vào công tác phối hợp tuyên truyền nội dung của Nghị quyết, việc thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị của VKSND khu vực 2 đối với các vụ việc trong phạm vi tố tụng công ích.

Đồng chí Trần Gia Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Châu phát biểu.

Trên cơ sở thống nhất về mục đích, nội dung và phương thức phối hợp, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 2, Đội Quản lý thị trường số 5, Bảo hiểm xã hội cơ sở Thuận Châu và Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳnh Nhai đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp.

Quy chế là cơ sở để các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa và khắc phục vi phạm pháp luật.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan ký kết Quy chế phối hợp.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Vĩnh, Viện trưởng VKSND khu vực 2 đề nghị các cơ quan sớm cụ thể hóa nội dung Quy chế bằng việc phân công đầu mối phụ trách, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời phối hợp đối với các vụ việc phức tạp và theo dõi kết quả giải quyết.

Đồng chí Ngô Xuân Vĩnh, Viện trưởng VKSND khu vực 2 phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, hiệu quả của Quy chế phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong phát hiện, phòng ngừa và khắc phục vi phạm, qua đó góp phần bảo vệ lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.