Tăng cường phối hợp, ngăn chặn phân bón giả, làm sạch thị trường phân bón Việt Nam

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam, nhấn mạnh tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp chân chính mà còn làm méo mó môi trường cạnh tranh, tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Theo TS. Nguyễn Trí Ngọc, công tác phòng, chống phân bón giả không thể chỉ trông chờ vào một cơ quan, lực lượng hay doanh nghiệp mà cần sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên và thực chất giữa Nhà nước, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. Báo cáo tổng quan tại hội thảo, TS. Nguyễn Xuân Sinh, Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cho biết tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, giả mạo nhãn hiệu, gian lận nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý, một số vụ việc được phát hiện trong năm 2026 có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn, lợi dụng hệ thống phân phối và mạng xã hội để tiêu thụ sản phẩm.

DIễn giả tham luận tại Hội thảo

Theo tham luận của đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường ghi nhận 105 vụ vi phạm về phân bón, với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 3,63 tỷ đồng; chuyển 4 vụ sang cơ quan điều tra.

Các tham luận tại hội thảo cũng chỉ ra những khó khăn trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra, lấy mẫu và kiểm nghiệm phân bón. Đặc biệt, sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, hệ thống phân phối nhiều tầng và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý.

TS.KH Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tham gia các gian hàng Phân lân Ninh Bình tại Hội thảo

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho rằng phân bón giả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, thị phần mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu và niềm tin của người nông dân. Về giải pháp, các đại biểu tập trung kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý phân bón; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; nâng cao năng lực lấy mẫu, kiểm nghiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và xây dựng cơ chế cảnh báo nhanh giữa các cơ quan chức năng, địa phương và doanh nghiệp.

Đồng thời, cần phát huy vai trò của Hiệp hội Phân bón Việt Nam trong kết nối, tiếp nhận phản ánh, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan quản lý; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ thương hiệu, kiểm soát hệ thống phân phối và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Thông điệp xuyên suốt của hội thảo là muốn làm sạch thị trường phân bón phải kiểm soát từ nguồn sản xuất, minh bạch khâu lưu thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và đặt quyền lợi người nông dân ở vị trí trung tâm. Đây cũng là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng thị trường vật tư nông nghiệp lành mạnh, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững.