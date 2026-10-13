Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công

Thực hiện ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: TTXVN phát

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Kiểm toán nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong giai đoạn tiếp theo gồm 3 chương, 11 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế xác định 10 nội dung phối hợp chủ yếu bao gồm: Trao đổi thông tin; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phổ biến văn bản pháp luật; phối hợp chuyển giao thông tin về tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định và xử lý tình trạng chồng chéo giữa thanh tra với kiểm toán.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, cùng với những tiềm năng, cơ hội phát triển mới, Gia Lai đứng trước yêu cầu ngày càng cao về quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là đầu tư hạ tầng, quản lý ngân sách, đất đai và tài sản công sau sắp xếp.

Tỉnh chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; gắn việc huy động nguồn lực với nâng cao hiệu quả sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Việc phối hợp công tác với Kiểm toán nhà nước có ý nghĩa thiết thực trong nhận diện tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh sai sót và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo sơ kết do Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VIII Huỳnh Ngọc Quang trình bày, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND, UBND ba tỉnh ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm toán, giám sát và quản lý, điều hành ngân sách địa phương.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán, Kiểm toán nhà nước phối hợp với các địa phương khảo sát, thu thập thông tin, xác định đầu mối kiểm toán; lấy ý kiến HĐND, UBND và cơ quan thanh tra nhằm hạn chế trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát. Các địa phương phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình và trao đổi thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, tính chặt chẽ của các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Đáng chú ý, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn Kiểm toán nhà nước khu vực VIII lũy kế đến tháng 9/2026 đạt 94,6%. Kiểm toán nhà nước khu vực VIII cũng tham gia các kỳ họp HĐND, đóng góp ý kiến về dự toán, quyết toán ngân sách và phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho rằng, để Quy chế phát huy hiệu quả, cần chuyển từ khắc phục sai sót sang xử lý nguyên nhân gốc rễ, chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm; tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động tại các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ sai phạm như bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu dự án, định giá đất, quản lý, bảo vệ rừng và khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, chuyển từ cung cấp hồ sơ thủ công sang chia sẻ dữ liệu số, tăng cường giám sát dựa trên dữ liệu. Việc kết nối cơ sở dữ liệu giữa chính quyền địa phương và Kiểm toán nhà nước sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hạn chế sao gửi hồ sơ nhiều lần, nâng cao khả năng phân tích, phát hiện và cảnh báo rủi ro. Những vướng mắc lặp lại trong thực tiễn cũng cần được tổng hợp để kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết, sau hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đang hoàn thiện việc bàn giao, sắp xếp, xử lý nhà, đất và trụ sở dôi dư, phấn đấu sớm đưa tài sản vào sử dụng đúng mục đích, tránh bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí. Khánh Hòa đề nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ nhận diện rủi ro, bất cập qua hoạt động kiểm toán, đồng thời phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công cho cán bộ cấp xã.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Kiểm toán nhà nước khu vực VIII bám sát đặc thù từng địa phương, lựa chọn nội dung kiểm toán trọng tâm, trọng điểm; phối hợp sớm trong xây dựng kế hoạch, hạn chế chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng cường đôn đốc thực hiện kiến nghị. Các địa phương cần đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu số, xác định rõ trách nhiệm thực hiện những kiến nghị còn tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính. HĐND các tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, chủ động đề xuất nội dung kiểm toán và giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương; tin tưởng Quy chế phối hợp mới sẽ được triển khai thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng nguồn lực công, đáp ứng yêu cầu phát triển của 3 tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Kiểm toán nhà nước trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với sự phát triển của ngành.

Cũng tại Hội nghị, Kiểm toán nhà nước phối hợp với đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk.