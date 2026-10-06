Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh Hà Thanh cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột quan trọng của nền đối ngoại Việt Nam.

Bà Hà Thanh nhấn mạnh, Liên hiệp mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phục vụ phát triển bền vững của Thành phố; đồng thời tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức liên quan để công tác đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh Hà Thanh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác phi chính phủ nước ngoài; được thông tin, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 313/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; trao đổi những nội dung cần lưu ý trong hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, cũng như công tác đối ngoại nhân dân và lễ tân đối ngoại.

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 50% có nguồn gốc hoặc liên lạc thường xuyên với Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về Thành phố ước đạt hơn 10,3 tỷ USD (trong tổng số gần 18 tỷ USD toàn quốc), góp phần ổn định tỷ giá và thúc đẩy đầu tư.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cùng với nguồn lực kiều bào, việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Thành phố cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong năm 2026, Thành phố ghi nhận 117 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp đăng ký hoạt động (năm 2025 là 112 tổ chức), tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội và phát triển cộng đồng.

Tính từ đầu năm đến tháng 9/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt 30 khoản viện trợ với tổng vốn cam kết đạt hơn 302,4 tỷ đồng.