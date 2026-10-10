Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông qua thực tập phương án phối hợp nhiều lực lượng

Theo tình huống giả định, khi xảy ra cháy tại cơ sở, lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, hướng dẫn CBCNV thoát nạn, tổ chức cứu người bị nạn, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ, chi viện, phối hợp triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CC và CNCH khu vực 4 điều động 02 xe chữa cháy, 01 xe CNCH cùng 18 cán bộ, chiến sĩ; Đội CC và CNCH khu vực 3 huy động 01 xe chữa cháy cùng 06 cán bộ, chiến sĩ; Đội PCCC chuyên ngành Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO xuất 02 xe chữa cháy cùng 12 đội viên nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và ngăn chặn cháy lan theo phương án đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập phương án.

Dưới sự chỉ huy, điều hành thống nhất, các lực lượng khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn, phun nước khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan và đưa người bị nạn đến nơi an toàn để sơ cấp cứu. Các mũi triển khai được tổ chức đồng bộ, phát huy vai trò của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng PCCC chuyên ngành và lực lượng tại chỗ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận xét buổi thực tập phương án.

Thông qua buổi thực tập, đánh giá khả năng huy động, triển khai lực lượng, phương tiện; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp hiệp đồng trong công tác chữa cháy và CNCH. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong công tác phòng ngừa, chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Việc thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH phối hợp nhiều lực lượng có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai.