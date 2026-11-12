Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Xuân

Tham gia đoàn công tác có đại diện thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cục và Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu; lãnh đạo các ban, sở, ngành và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2026. Theo đó, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Xuân

Trong năm, các đơn vị đã tổ chức 496 lần tuần tra đơn phương, 13 lần tuần tra song phương; duy trì 16 cặp kết nghĩa đồn - trạm Biên phòng và 7 cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Lễ công bố nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, với 5 chuyên án được đấu tranh thành công; bắt giữ, khởi tố, điều tra 34 vụ với 41 đối tượng.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Hiện có 100 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 100 chi bộ thôn, bản; 235 đảng viên phụ trách 1.219 hộ gia đình. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai như giúp dân trồng sâm phát triển kinh tế, hỗ trợ thành lập 13 hợp tác xã nông nghiệp và dược liệu quân dân; trao tặng 1.616 điện thoại thông minh và sim 4G cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Với những thành tích đạt được, đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Đồng chí Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Xuân

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Quang Trung thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng chí cho biết, Lai Châu có tuyến biên giới dài, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); địa hình chia cắt, dân cư phân tán, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 85% dân số. Mặc dù còn nhiều khó khăn, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức cao, tạo động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hà Quang Trung nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Lai Châu luôn xác định nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để bị động, bất ngờ. Sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhanh chóng ổn định, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Bộ đội Biên phòng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển sinh kế. Những mô hình như giúp dân trồng sâm Lai Châu, trồng rau xanh cung cấp thực phẩm an toàn cho các trường phổ thông nội trú liên cấp, hỗ trợ xây dựng nhà ở, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành chuyển đổi số đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Quang Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với tỉnh Lai Châu, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát biên giới, nhất là khi cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế.

Trung tướng Vũ Trung Kiên trao quà lưu niệm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các bộ, ngành Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng, công trình quản lý, bảo vệ biên giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tiếp tục phát huy các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống học sinh vùng biên. Tỉnh Lai Châu cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Lai Châu; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được. Trung tướng Vũ Trung Kiên đánh giá, mặc dù điều kiện địa hình, khí hậu, giao thông và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, song với những chủ trương, giải pháp quyết liệt, phù hợp, Lai Châu đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển trong thời gian tới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn theo dõi sát tình hình biên giới Lai Châu qua từng giai đoạn. Mặc dù chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động của các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Cùng với quá trình mở rộng giao thương, phát triển hệ thống cửa khẩu, những vấn đề mới về an ninh, trật tự có thể phát sinh, đòi hỏi các lực lượng phải chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả.

Đồng chí Hà Quang Trung trao quà lưu niệm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thanh Xuân

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là mô hình “Bộ đội Biên phòng - Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, hỗ trợ các trường phổ thông nội trú liên cấp và tham gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Đồng thời, Trung tướng Vũ Trung Kiên trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới phù hợp. Đồng thời, tăng cường công tác đối ngoại Biên phòng, xây dựng môi trường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nắm chắc tình hình địa bàn, dân cư, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cho biết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai kế hoạch đồng loạt ra quân đấu tranh, xóa các điểm phức tạp về ma túy trên các tuyến biên giới. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cần chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ này; đồng thời tiếp tục tham mưu củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành với địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đối với hoạt động cửa khẩu, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc). Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, đề xuất đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại, bảo đảm hoạt động cửa khẩu thông suốt, an toàn, tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế biên mậu.

Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.