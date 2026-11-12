Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác biên phòng

Năm 2026, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu các chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, hoàn thành toàn diện các mặt công tác; cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm, các đơn vị tổ chức gần 500 lần tuần tra đơn phương, 13 lần tuần tra song phương; duy trì 16 cặp kết nghĩa đồn - trạm Biên phòng và 7 cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đã tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Lễ công bố nâng cấp Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thu nhiều kết quả tích cực.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân với nhiều mô hình thiết thực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Quang Trung đề nghị lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tỉnh Lai Châu cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đồng chí Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.