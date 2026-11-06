Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Dự cuộc gặp mặt có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao; các địa phương, Đoàn ĐBQH, các ĐBQH cùng đội ngũ cán bộ, công chức và phóng viên báo chí đối với hoạt động của Ủy ban thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhấn mạnh, sự phối hợp, hỗ trợ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đã góp phần quan trọng giúp Ủy ban triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn nhất là công tác thẩm tra các dự án luật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hoạt động giám sát và những nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Đắc Trường

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trân trọng cảm ơn các ĐBQH là sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, cán bộ ngoại giao và các đại biểu thuộc những lĩnh vực khác, dù là thành viên hay không phải thành viên Ủy ban, luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ hoạt động của Ủy ban. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò trọng yếu của lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đối với các thành viên Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khẳng định, dù là đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia hay tái cử, công tác trong lực lượng vũ trang, ngành ngoại giao hay các lĩnh vực khác, tất cả đều chung mục tiêu, trách nhiệm, cùng đóng góp trí tuệ và công sức xây dựng tập thể Ủy ban đoàn kết, thống nhất; nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, báo cáo giám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Văn Khoa Điềm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Đắc Trường

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đồng thời biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trong công tác tham mưu, tổng hợp, hành chính và tài chính; cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông, trong đó có Báo Đại biểu Nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân đã luôn đồng hành, thông tin kịp thời, góp phần lan tỏa hiệu quả hoạt động của Ủy ban.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới còn nhiều yêu cầu mới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức và đội ngũ phóng viên báo chí, qua đó giúp Ủy ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó.