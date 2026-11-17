Quang cảnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành.

Theo đó, các sở, ngành khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, hoặc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chuyển ngay thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đồng thời thông báo cho Viện Kiểm sát cùng cấp để thực hiện chức năng kiểm sát. Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp xác minh, cung cấp hồ sơ, tài liệu chuyên môn khi có yêu cầu.

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp của từng ngành theo lĩnh vực phụ trách. Trong đó, Sở Nội vụ phối hợp xác minh các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động có dấu hiệu tội phạm; Thuế tỉnh phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến lĩnh vực thuế, trật tự quản lý kinh tế và nguồn thu ngân sách nhà nước; Ngân hàng Nhà nước khu vực 5 phối hợp xác minh các vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và quản lý ngoại hối.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ vai trò đầu mối, chủ trì giao ban, tổng hợp tình hình và đôn đốc thực hiện. Các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo hằng tháng, tổ chức sơ kết định kỳ hằng năm nhằm đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phát hiện, xử lý tin báo về tội phạm.

Việc ban hành Quy chế liên ngành là cơ sở quan trọng để tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện và xử lý tội phạm; góp phần bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.