Sáng 22/11, trong khuôn khổ Ngày Cộng đồng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Chương trình phối hợp về hoạt động nhân đạo giai đoạn 2026 - 2031.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2026–2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược: chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh; và xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó kịp thời ngay tại cơ sở.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết chương trình hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Chương trình phối hợp về hoạt động nhân đạo giai đoạn 2026 - 2031. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các chương trình hợp tác với hai Bộ cùng hai sáng kiến cộng đồng được khởi xướng hôm nay chính là những bước đi cụ thể đầu tiên để đưa ba khâu đột phá ấy đi vào cuộc sống.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo Chương trình phối hợp về phát triển thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026 - 2031.

Hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh giáo dục lòng nhân ái, các giá trị nhân đạo và trách nhiệm công dân; củng cố, phát triển tổ chức Hội, chi hội, đội, nhóm thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học; xây dựng mô hình “Trường học nhân đạo, an toàn, xanh và có trách nhiệm với cộng đồng.”

Các nội dung phối hợp chú trọng trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa, phòng, chống tai nạn thương tích; phát triển hoạt động tình nguyện gắn với học tập và trải nghiệm thực tiễn; bồi dưỡng đội ngũ tình nguyện viên và thủ lĩnh trẻ; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Hồ sơ nhân ái số nhằm ghi nhận những đóng góp và sáng kiến của thanh thiếu niên.

Qua đó, từng bước hình thành thế hệ trẻ có lòng nhân ái, có kỹ năng, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm xã hội, trở thành lực lượng kế thừa, góp phần phát triển bền vững Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vàa Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031 tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau thiên tai, thảm họa; chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và hành động sớm.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các nội dung trọng tâm gồm xây dựng cộng đồng an toàn; nâng cao năng lực, đào tạo và bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng Chữ thập đỏ và tình nguyện viên tại cơ sở; ứng dụng chuyển đổi số trong truyền thông và cảnh báo thiên tai; huy động nhanh lực lượng ứng phó; phối hợp đánh giá thiệt hại, điều phối cứu trợ khẩn cấp kịp thời, đúng đối tượng và hiệu quả.

Hai bên cũng chú trọng hỗ trợ phục hồi sau thiên tai thông qua xây dựng nhà ở an toàn, chăm sóc sức khỏe, cung cấp nước sạch và phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nâng cao khả năng tự chủ, chống chịu và phục hồi của cộng đồng./.