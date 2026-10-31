Tăng cường phối hợp, hỗ trợ công dân Việt Nam cư trú, học tập và lao động hợp pháp tại Hàn Quốc

Các đại biểu cắt băng khai trương trụ sở mới của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài Seoul. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 30/10, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ dự và phát biểu tại lễ khai trương trụ sở mới Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài Seoul, thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Tham dự buổi lễ có ông Lee Jin-soo, Thứ trưởng Tư pháp Hàn Quốc, quyền Bộ trưởng, cùng Đại sứ các nước Indonesia, Campuchia và Lào.

Trụ sở mới nằm tại khu hành chính tư pháp Munjeong, quận Songpa, Seoul và đã bắt đầu hoạt động từ ngày 19/10/2026. Khu vực phục vụ giải quyết thủ tục được mở rộng gấp ba so với trụ sở cũ; Tổng đài hỗ trợ người nước ngoài 1345 và Trung tâm xử lý trực tuyến thủ tục cư trú, thị thực cũng được bố trí tại đây.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Hồ chúc mừng lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài Seoul; mong muốn trụ sở mới tạo điều kiện để cán bộ làm việc hiệu quả hơn, người dân được phục vụ chu đáo hơn.

Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với những cán bộ hằng ngày tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cho người dân đến từ nhiều quốc gia, sử dụng nhiều ngôn ngữ và có hoàn cảnh khác nhau. Công việc này đòi hỏi sự chính xác, trách nhiệm và lòng kiên nhẫn; một lời giải thích rõ ràng, một sự hướng dẫn tận tình có thể giúp người dân tránh được nhiều bỡ ngỡ.

Đề cập đến cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh: “Sau mỗi bộ hồ sơ là một dự định cụ thể: tiếp tục việc học, ổn định việc làm, đoàn tụ với người thân, hay chăm lo cho con cái”. Đối với các gia đình Việt-Hàn, việc giải quyết thuận lợi các thủ tục còn góp phần tạo nên sự yên tâm của cả gia đình. Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc được bồi đắp từ cuộc sống hằng ngày, khi sinh viên có điều kiện học tập tốt, người lao động yên tâm làm việc và các gia đình ổn định cuộc sống.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đại sứ Vũ Hồ đề cao sự phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng Hàn Quốc trong trao đổi thông tin, hướng dẫn quy định và tháo gỡ vướng mắc trong phạm vi chức năng của mỗi bên.

Đại sứ mong Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài Seoul tiếp tục hỗ trợ công dân Việt Nam cư trú, học tập và lao động hợp pháp tại Hàn Quốc; đồng thời khẳng định việc giúp bà con hiểu, tôn trọng pháp luật, phong tục và văn hóa sở tại là nội dung quan trọng trong công tác cộng đồng của Đại sứ quán.

Đại sứ nhấn mạnh quản lý đúng pháp luật và phục vụ tận tình cùng hướng tới một môi trường sống an toàn, có trật tự, nơi mỗi người hiểu trách nhiệm của mình và được tôn trọng. Sự phối hợp thiết thực giữa hai bên sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân và tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.