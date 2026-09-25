Tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và các địa phương

Ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quỳnh Lan)

Đồng thời, hội nghị triển khai ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La.

Báo cáo tại hội nghị, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực I Nguyễn Hữu Phúc nhấn mạnh: Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, Quy chế phối hợp đã tạo lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, trách nhiệm và ngày càng thực chất, không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kiểm toán mà còn góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát tài chính, ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quy chế còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là trong duy trì trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin và phối hợp theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán. Đây cũng là những vấn đề cần được các đơn vị quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Do đó, việc ký kết Quy chế phối hợp mới là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phối hợp theo hướng chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước và yêu cầu quản lý, điều hành của từng địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quỳnh Lan)

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua.

“Kiểm toán nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ cho thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La trong việc quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công và trong công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của mỗi địa phương”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nhất là với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi thực hiện các nhiệm vụ phải nhanh hơn, huy động, sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính, tài sản công. Thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La cũng đang đứng trước yêu cầu đó. Chính vì vậy, công tác kiểm toán ngày càng có vai trò rất quan trọng trong quản trị quốc gia, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Điều này đặt ra những yêu cầu mới trong công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, như là 7 tuyến đường sắt mà thành phố đang triển khai, các dự án đang thực hiện theo phương thức đầu tư xây dựng chuyển giao (BT) và nhiều dự án đầu tư công về giao thông, môi trường khác, để bảo đảm cho các nguồn lực tài chính, đất đai của thành phố được sử dụng hiệu quả, đúng quy định, phòng ngừa các nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn Kiểm toán nhà nước từ thực tiễn công tác kiểm toán hỗ trợ, tham gia ý kiến góp ý cho thành phố trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm, không để xảy ra nguy cơ kẽ hở, lỗ hổng dẫn đến lãng phí, trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, thực tiễn phát triển của thành phố đã đặt ra yêu cầu cần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của thành phố trong quản lý tài chính công, tài sản công. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn Kiểm toán nhà nước hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ thông qua các cuộc tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn.

“Tôi tin tưởng rằng với quy chế mới cùng với sự phối hợp gắn kết hiệu quả, thực chất giữa Kiểm toán nhà nước với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La trong thời gian tới sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị, quản lý nguồn lực công, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực. Thành phố Hà Nội luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Sơn La trong quản lý và phát huy các nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quỳnh Lan)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành hiệu quả mô hình quản lý chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công, đất đai đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao. Việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài sản, dự án và xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tài chính đòi hỏi tính minh bạch, đồng bộ và rõ ràng về trách nhiệm pháp lý.

Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước giúp địa phương nhận diện sớm rủi ro, khắc phục triệt để các bất cập trong quản lý, điều hành, đồng thời góp phần nâng cao năng lực kiến tạo phát triển và thực thi nhiệm vụ ở từng cấp, từng ngành, nhất là ở cơ sở. Đặc biệt, hoạt động trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, việc ký Quy chế phối hợp là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới, nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La, nhất là công tác phối hợp có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quỳnh Lan)

Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết trong các cuộc kiểm toán tới đây, bên cạnh việc phát hiện vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Kiểm toán nhà nước sẽ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề kiến nghị cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách mới, có tính chất đặc thù của Hà Nội.

Chỉ ra những thách thức đặt ra với các địa phương trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, ngân sách nhà nước trong bối cảnh mới, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, Kiểm toán nhà nước sẽ đổi mới phương thức tổ chức hoạt động kiểm toán theo hướng tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, cảnh báo sớm những rủi ro, nguy cơ vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chuyển đổi phương thức kiểm toán dựa trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng các công nghệ, nền tảng, tăng cường năng lực giám sát và phòng ngừa.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Kiểm toán nhà nước khu vực I phải thật sự đóng vai trò là cầu nối giữa Kiểm toán nhà nước với hai địa phương, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai các nội dung: kiểm toán các dự án đầu tư công, các dự án PPP có quy mô lớn, các dự án trọng điểm, phức tạp; kiểm toán việc thực thi, triển khai các cơ chế chính sách mới của các địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán ngay từ đầu để bảo đảm các nội dung, đối tượng, rủi ro trọng tâm, trọng điểm được đưa vào kế hoạch kiểm toán.

“Kiểm toán nhà nước sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, sát cánh cùng Hà Nội, Sơn La trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc mà Đảng bộ hai địa phương đã đề ra, trước hết là mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững”, Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định

Nhân dịp này, Kiểm toán nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 lãnh đạo tiêu biểu của 2 địa phương nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước.