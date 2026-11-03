Tăng cường phối hợp giữ vững quốc phòng, an ninh vùng ven biển Lâm Đồng

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Văn Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo 13 xã, phường ven biển của tỉnh gồm Phan Thiết, Mũi Né, Phú Thủy, Tiến Thành, Sơn Mỹ, Phước Hội, La Gi, Tân Thành, Tân Hải, Hòa Thắng, Phan Rí Cửa, Liên Hương và Vĩnh Hảo.

Đại tá Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tại hội nghị

Hội nghị khẳng định, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với đảng ủy các xã, phường ven biển được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác biên phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị chú trọng trao đổi thông tin, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Đại tá Bùi Xuân Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với Đảng ủy các xã, phường thực hiện bố trí sĩ quan chính quy về công tác tại ban chỉ huy quân sự cấp xã; kiện toàn Chi bộ Quân sự, giới thiệu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy cấp xã theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị

Các địa phương cũng phối hợp duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; quản lý quân nhân dự bị, tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm 100% chỉ tiêu giao.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và bộ đội biên phòng tiếp tục được duy trì, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã trao đổi thông tin, đề xuất biện pháp tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp giải đáp các kiến nghị, đồng thời đề nghị các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ theo thẩm quyền.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị báo cáo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục giữ vững cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo nâng cao năng lực tham mưu của ban chỉ huy quân sự cấp xã, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, không để xảy ra khoảng trống hoặc lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng nhấn mạnh, cần chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nhất là dân quân tự vệ biển và lực lượng dự bị động viên; thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, nâng cao chất lượng chính trị của thanh niên nhập ngũ.

Các lực lượng quân sự, biên phòng và công an tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng ngừa, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2027.