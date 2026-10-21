Tăng cường phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự vùng biển giữa Việt Nam - Campuchia

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Tham dự hội đàm, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các cục; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Hải đoàn Biên phòng 28. Về phía Campuchia có tướng lĩnh, chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Phát biểu tại hội đàm, Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và xác định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia là ưu tiên hàng đầu.

Đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, trưởng đoàn hai bên thống nhất nhận định, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác biên phòng, kế hoạch hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước và biên bản hội đàm năm 2024. Công tác phối hợp quản lý, giữ gìn an ninh, trật tự trên Vùng nước lịch sử và vùng biển tiếp giáp giữa hai nước tiếp tục được duy trì, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, dân sinh trong khu vực.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Hai bên đã chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền thực hiện nghiêm Hiệp định về Vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia ký ngày 7/7/1982 và những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Quân đội. Đồng thời, duy trì trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình, quản lý hoạt động của tàu, thuyền, ngư dân; phối hợp cứu hộ, cứu nạn, trao đổi, xác minh và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên biển theo chức năng, thẩm quyền của mỗi bên.

Công tác phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây mất ổn định an ninh, trật tự và các loại tội phạm trên biển được chú trọng, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép trên Vùng nước lịch sử, vùng biển tiếp giáp giữa hai nước.

Đô đốc Tea Sokha, Tư lệnh Hải quân, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban An ninh hàng hải quốc gia Campuchia phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Cùng với đó, hai bên duy trì các cơ chế phối hợp, hoạt động trao đổi đoàn, tổ chức hội đàm, trao đổi thông tin; thăm hỏi, chúc mừng nhau nhân dịp lễ, Tết và ngày truyền thống. Hai lực lượng cũng quan tâm phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật của mỗi nước, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện cho ngư dân hai nước làm ăn, sinh sống trên Vùng nước lịch sử theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ, duy trì ổn định trên khu vực biển.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi các nội dung phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự trên Vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Hiệp định về Vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia ký ngày 7/7/1982 và những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Quân đội về Vùng nước lịch sử, vùng biển tiếp giáp giữa hai nước. Hai bên phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác thủy sản trên Vùng nước lịch sử theo đúng quy định tại Điều 3 của Hiệp định.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và Đô đốc Tea Sokha ký kết biên bản thỏa thuận tại hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Hai bên cũng thống nhất sớm thiết lập cơ chế tuần tra chung giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia theo Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia được ký ngày 13/11/2025 tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, hai lực lượng tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm xuyên quốc gia; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên Vùng nước lịch sử và vùng biển tiếp giáp giữa hai nước. Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước và các quy định liên quan; thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, bảo vệ môi trường, cùng nhau bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên sinh vật biển.

Trung tướng Vũ Trung Kiên trao quà lưu niệm tặng Đô đốc Tea Sokha. Ảnh: Lê Khoa

Đô đốc Tea Sokha trao quà lưu niệm tặng Trung tướng Vũ Trung Kiên. Ảnh: Lê Khoa

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm. Ảnh: Lê Khoa

Kết thúc hội đàm, Trung tướng Vũ Trung Kiên và Đô đốc Tea Sokha ký biên bản hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia.