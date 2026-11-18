Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao đổi với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thanh Xuân

Đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục nơi biên giới

Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ và đội ngũ nhà giáo; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, nhất là những người đang công tác ở vùng biên giới, biển, đảo.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các thầy giáo, cô giáo ở vùng biên có sự đồng cảm sâu sắc khi cùng gắn bó, công tác trên những địa bàn xa xôi, còn nhiều khó khăn. Sự phối hợp, giúp đỡ của các nhà trường và nhân dân là nguồn động viên đối với cán bộ, chiến sĩ. Chia sẻ khó khăn với giáo viên, chăm lo việc học tập của con em đồng bào các dân tộc cũng là trách nhiệm và tình cảm của Bộ đội Biên phòng.

Từ sự gắn bó đó, Bộ đội Biên phòng và ngành Giáo dục đã triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, chăm lo cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Mối quan hệ phối hợp được duy trì từ các cơ quan Trung ương đến địa phương, giữa các cơ sở giáo dục với đồn, trạm Biên phòng, góp phần hỗ trợ thầy, cô giáo thực hiện nhiệm vụ trên những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Trao đổi về nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân đề cập mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp”. Trọng tâm của mô hình là phối hợp, hỗ trợ các nhà trường trong quá trình vận hành, quản lý, giáo dục học sinh, nhất là rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em thích nghi với môi trường nội trú.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân cùng đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thanh Xuân

Theo Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, khi học sinh tiểu học, trung học cơ sở chuyển sang học tập, sinh hoạt tập trung, các thầy, cô giáo phải đảm nhiệm thêm nhiều công việc chăm sóc, quản lý. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng sẽ phát huy thế mạnh của lực lượng để cùng nhà trường hướng dẫn, rèn luyện học sinh, chia sẻ khó khăn với giáo viên. Việc hỗ trợ phải bám sát nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng trường.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng đang triển khai phối hợp tại 108 trường; đồng thời tiếp tục khảo sát để xác định cụ thể nội dung, biện pháp, thời gian, lực lượng tham gia và yêu cầu hoàn thành. Qua đó, từng bước xây dựng cách làm phù hợp, giúp các nhà trường ổn định hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, rèn luyện.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Trần Quang Nam, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với ngành Giáo dục. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong chăm lo cho học sinh, hỗ trợ giáo viên vùng biên; nhấn mạnh sự gắn bó giữa các nhà trường với đồn Biên phòng đã tạo thêm niềm tin cho thầy, cô giáo và phụ huynh. Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với lãnh đạo Học viện Chính trị. Ảnh: Thanh Xuân

Gắn đào tạo cán bộ chính trị với thực tiễn biên giới, biển, đảo

Đến thăm Học viện Chính trị, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện; đồng thời trân trọng những đóng góp của nhà trường trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Quân đội, trong đó có Bộ đội Biên phòng.

Trao đổi về công tác đào tạo và sử dụng cán bộ, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân cho biết, các cán bộ được đào tạo tại Học viện khi về đơn vị đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu coi trọng công tác tư tưởng, gắn việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Theo Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới đặt ra yêu cầu cán bộ phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, chính quyền địa phương. Đối với cán bộ chính trị, việc hiểu rõ đặc thù công tác Biên phòng có ý nghĩa thiết thực trong tham gia lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Từ yêu cầu đó, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân mong muốn Học viện Chính trị và Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau; gắn kiến thức được trang bị trong nhà trường với thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng được giao.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân và đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thanh Xuân

Thay mặt Ban Giám đốc cùng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đồng chí khẳng định, trong nhiều năm qua, Học viện luôn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tạo điều kiện tiếp nhận cán bộ, giảng viên Học viện đến nghiên cứu thực tế, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu có giá trị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. Kết quả công tác của đội ngũ cán bộ sau đào tạo tại các đơn vị Biên phòng cũng là cơ sở để Học viện kiểm nghiệm chất lượng đào tạo, tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp giảng dạy.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa Học viện Chính trị và Bộ đội Biên phòng tiếp tục được củng cố, phát triển, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.