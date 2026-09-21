Tăng cường phối hợp, đồng hành cùng kinh tế tập thể

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến kết nối nguồn lực, hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng. Đồng thời, hai bên cũng bàn giải pháp nâng cao năng lực quản trị, tài chính, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của HTX.

Một nội dung được quan tâm là tăng cường kết nối giữa HTX với ngân hàng và các đối tác liên quan. Qua đó giúp các HTX có thêm điều kiện tiếp cận nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô và phát triển thị trường.

Hai bên thống nhất sẽ xây dựng cơ chế phối hợp theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tế của HTX. Mặt khác, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, góp phần tạo thêm nguồn lực hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển ổn định, bền vững.