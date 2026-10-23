Tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách từ sử dụng đất, thuê đất

Tham dự có đồng chí Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đang triển khai công tác xác định, thẩm định giá đất, hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất và đôn đốc nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Một số dự án đã được phê duyệt giá đất; có dự án đã được công nhận kết quả đấu giá và thông báo nộp tiền sử dụng đất. Những hồ sơ còn lại đang tiếp tục được rà soát, bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hậu phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn liên quan đến hồ sơ, phương án giá đất, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư.

Hội nghị tập trung rà soát tiến độ từng dự án, những vướng mắc cần tháo gỡ và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách từ đất.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ, chủ động đôn đốc, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ; không trông chờ, để chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách.

Đồng chí giao Sở Tài chính rà soát, tổng hợp đầy đủ các dự án liên quan đến thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bao gồm các khoản đã thu, đang thu và dự kiến thu; không bỏ sót những dự án đang hoàn thiện thủ tục hoặc chưa xác định được số tiền phải nộp. Trên cơ sở thông tin do các sở, ngành cung cấp, Sở đánh giá cụ thể từng dự án để theo dõi, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận Hội nghị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung nhân lực, phân công nhiệm vụ theo từng dự án, chủ động đôn đốc các sở, ngành, địa phương hoàn thiện những nội dung liên quan đến xác định giá đất.

Đối với những nội dung đã có hồ sơ, đang triển khai, tập trung đôn đốc, phấn đấu hoàn thành dứt điểm đến ngày 30-10, làm cơ sở xác định số tiền phải nộp và chuyển thông tin cho cơ quan Thuế đôn đốc thu nộp theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động tham mưu kịp thời đối với từng khu đất, dự án đấu giá, nhất là các khu đất lớn; có kế hoạch khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh lãng phí.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị dự buổi làm việc.

Sở Xây dựng phối hợp giải quyết các nội dung về quy hoạch phục vụ việc hoàn thiện thủ tục đấu giá. Cơ quan Thuế tăng cường đôn đốc thu hồi nợ theo quy định, kết hợp tuyên truyền, vận động để doanh nghiệp chủ động thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cơ quan Thuế cũng cần tham mưu tổ chức làm việc với các nhà đầu tư lớn còn nợ tiền sử dụng đất để lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành nắm bắt, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan Thuế chủ động phối hợp với các sở, ngành ngay trong quá trình triển khai các dự án, không chờ có văn bản mới đôn đốc thực hiện; rà soát các nguồn thu còn dư địa, trong đó có tiền thuê đất, để bù đắp nguy cơ hụt thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán được giao.