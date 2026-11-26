Đại diện ba đơn vị ký biên bản Hội nghị giao ban lần thứ 6 về phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy. Ảnh: Trần Huyền

Hội nghị do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam chủ trì theo cơ chế luân phiên. Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khing Sarat, Cục trưởng Cục Chống ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam trình bày báo cáo đánh giá tình hình và kết quả hợp tác giữa ba lực lượng thời gian qua. Theo đó, các bên duy trì trao đổi thông tin, phối hợp xác minh đối tượng, đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên biên giới và xử lý các vụ việc liên quan đến hai nước. Sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng cấp trung ương và các địa phương giáp biên đã góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các đoàn tập trung trao đổi, đánh giá những vấn đề nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới Việt Nam - Campuchia; đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh phát biểu về kết quả phối hợp và những yêu cầu đặt ra trong đấu tranh với tội phạm ma túy trên biên giới, vùng biển Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Trần Huyền

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh cho biết, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tập trung chỉ đạo đấu tranh với tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, vùng biển; chủ động tham mưu, phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng Campuchia trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, xác lập chuyên án. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp đấu tranh 12 chuyên án, bắt giữ 61 vụ với 216 đối tượng, thu giữ 139,053kg ma túy các loại.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh nhấn mạnh, sự phối hợp giữa Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả cụ thể. Trong năm 2026, hai đơn vị đã phối hợp đấu tranh thành công 3 chuyên án, bắt giữ, xử lý 103 đối tượng, thu giữ 123kg ma túy. Bộ đội Biên phòng Việt Nam cũng duy trì phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia. Riêng trong tháng 7 và tháng 9/2026, hai bên đã phối hợp đấu tranh, triệt phá 3 tụ điểm liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến có sử dụng ma túy.

Từ thực tiễn đấu tranh, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh lưu ý, các đường dây tội phạm ma túy đang tìm cách thay đổi địa bàn, tuyến vận chuyển, trong đó có việc lợi dụng cửa khẩu và đường biển để hoạt động. Những vụ việc phát hiện ma túy trôi dạt tại vùng biển Việt Nam đặt ra yêu cầu tăng cường trao đổi, đối chiếu thông tin với lực lượng chức năng Campuchia nhằm làm rõ nguồn gốc, phương thức hoạt động của các đường dây tội phạm.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Khing Sarat. Ảnh: Trần Huyền

Đại tướng Khing Sarat trao quà lưu niệm tặng Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh và đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Ảnh: Trần Huyền

Về nhiệm vụ phối hợp thời gian tới, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh đề nghị các bên kịp thời chia sẻ thông tin về đối tượng, phương tiện và tuyến vận chuyển nghi vấn; thống nhất phương án đấu tranh khi phát hiện các đường dây có liên quan. Công tác điều tra cần chú trọng truy xét đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các mắt xích liên quan, không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ người trực tiếp vận chuyển. Cùng với duy trì giao ban định kỳ, các lực lượng cần giữ liên lạc thường xuyên để kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh trên khu vực biên giới, vùng biển hai nước.

Kết thúc hội nghị, đại diện ba đơn vị ký biên bản Hội nghị giao ban lần thứ 6. Việc ký kết thể hiện quyết tâm duy trì trao đổi thông tin, phối hợp xác minh và đấu tranh với các đường dây ma túy xuyên biên giới, nhất là trên tuyến biên giới, vùng biển Việt Nam - Campuchia. Theo cơ chế luân phiên, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 7 vào năm 2027.