Tăng cường phối hợp, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Việc thi hành các luật về quốc phòng, quân sự địa phương đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng. Qua đó, nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân được củng cố; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phối hợp liên ngành trong thi hành pháp luật. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ những bất cập khi thi hành Luật Dân quân tự vệ và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung.

Tại tỉnh Phú Thọ, những năm qua, UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định pháp luật về quốc phòng, quân sự địa phương. Tiềm lực quốc phòng và khu vực phòng thủ tỉnh từng bước được củng cố; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, sau khi hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác kiện toàn tổ chức quân sự địa phương được triển khai khẩn trương; Ban Chỉ huy quân sự 148 xã, phường nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ liên tục, thông suốt.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; đổi mới công tác bồi dưỡng, tuyên truyền kiến thức quốc phòng cho toàn dân. Thực hiện chặt chẽ việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tăng cường quản lý đất quốc phòng, công trình quân sự, giải quyết các vướng mắc phát sinh, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các địa phương, đơn vị tổng hợp những khó khăn, bất cập từ thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đại tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; gắn thực hiện pháp luật về quốc phòng với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.