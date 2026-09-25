Tăng cường phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy - Thường trực HĐND - UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La

Toàn cảnh Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Cùng Hội nghị, tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La dự hội nghị.

Các đồng chí đại biểu tỉnh Sơn La dự hội nghị.

Các đồng chí đại biểu tỉnh Sơn La dự hội nghị.

Giai đoạn 2023-2026, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, trong tổ chức các hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước tại các địa phương theo quy định của pháp luật.

Đối với việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm toán, theo dõi sâu sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Qua đó, các cơ quan của tỉnh có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để rà soát, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư công. Kết quả kiểm toán cũng cung cấp luận cứ quan trọng phục vụ HĐND tỉnh trong giám sát, xem xét, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; giúp UBND chỉ đạo xử lý quyết liệt những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành. Hoạt động trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Kiểm toán nhà nước và thành phố Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Sơn La. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc thực hiện Quy chế. Đồng thời, đề nghị Kiểm toán nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và phối hợp, giúp đỡ tỉnh ngay từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, tập trung các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao, những dự án trọng điểm; hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Duy trì trao đổi định kỳ để giải quyết những vướng mắc phát hiện qua kiểm toán và thực hiện các kiến nghị kiểm toán. Quan tâm, thực hiện kiểm toán một số dự án mà tỉnh có đề xuất, nhất là dự án có khó khăn, vướng mắc tỉnh đang tập trung chỉ đạo khắc phục.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nộị, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc ký Quy chế phối hợp không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được, mà còn có ý nghĩa nâng tầm cơ chế phối hợp, đặc biệt là việc bổ sung Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy tham gia Quy chế, gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động kiểm toán với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đồng chí đề nghị Kiểm toán Nhà nước, Thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La nâng cao chất lượng trao đổi thông tin và phối hợp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán, đặc biệt là các dự án lớn, công trình trọng điểm. Tăng cường phối hợp trong rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Nâng cao hiệu quả sử dụng kết quả kiểm toán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và quản lý, điều hành. Thông qua cơ chế phối hợp với Kiểm toán nhà nước, tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hiệu quả trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, khẳng định: Thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La, nhất là trong kiểm toán các dự án đầu tư công quy mô lớn, dự án trọng điểm, phức tạp và việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới. Đồng thời, yêu cầu Kiểm toán Nhà nước khu vực I phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các địa phương ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán; tăng cường ứng dụng dữ liệu, công nghệ để cảnh báo sớm rủi ro, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước ký kết quy chế phối hợp với lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước ký kết quy chế phối hợp với lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 16 cá nhân; trong đó có 7 cá nhân của tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Tổng Kiểm toán Nhà nước trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các cá nhân thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La.