Tăng cường phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết phối hợp công tác với Sở Nội vụ.

Các chương trình phối hợp nhằm phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong những lĩnh vực liên quan đến người lao động, doanh nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nội dung trọng tâm gồm phối hợp tuyên truyền, phổ biến và triển khai chính sách, pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin; nắm bắt tình hình người lao động, doanh nghiệp và quan hệ lao động tại cơ sở.

Các bên phối hợp kiểm tra, giám sát theo chức năng; tiếp nhận, trao đổi, xử lý kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi liên quan; đồng thời tham mưu, đề xuất giải pháp đối với những vấn đề phát sinh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các lĩnh vực phối hợp gắn với việc làm, quan hệ lao động, thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động và chăm lo đời sống người lao động.

Sau Lễ ký kết, các bên sẽ triển khai chương trình theo từng nội dung cụ thể, tăng cường phối hợp từ cơ sở, góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xây dựng môi trường lao động ổn định.