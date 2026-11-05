Tăng cường phối hợp bảo vệ rừng và hồ Trị An

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phối hợp giữa đơn vị với chính quyền địa phương, các hạt kiểm lâm vùng giáp ranh và cơ quan, đơn vị liên quan; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, hội nghị tập trung vào công tác phối hợp xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo đảm an ninh trật tự; tuần tra, kiểm tra khu vực giáp ranh, bảo vệ lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là cây ươi; quản lý đất đai, xử lý vi phạm trên diện tích đất giao khoán và ngăn chặn việc sử dụng nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên hồ Trị An.

Dịp này, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai dự kiến khen thưởng các cá nhân là người dân có thành tích xuất sắc trong quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ vùng đất ngập nước hồ Trị An. Qua đó ghi nhận đóng góp của cộng đồng, khuyến khích nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.