Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm. (Ảnh: LÊ KHOA)

Hội đàm diễn ra giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đại tướng Mao So Phan, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Tư lệnh Lục quân Campuchia đồng chủ trì.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá kết quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện các văn kiện pháp lý giữa hai nước. Các đơn vị duy trì trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra đường biên và cột mốc, kịp thời trao đổi, xử lý những vấn đề phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ.

Từ đầu năm đến nay, hai bên đã tổ chức 54 cuộc tuần tra song phương với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hoạt động hội đàm, giao ban, gặp gỡ và trao đổi đoàn được duy trì với 445 đoàn, tổng số 2.700 lượt cán bộ.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đồng chủ trì hội đàm. (Ảnh: CTV)

Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Hợp tác quốc phòng và phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới tiếp tục là nội dung quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, hai quân đội.

Về phương hướng thời gian tới, hai bên thống nhất chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam-Campuchia năm 1983, các văn kiện pháp lý về biên giới và những thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Đại tướng Mao So Phan, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Tư lệnh Lục quân Campuchia. (Ảnh: CTV)

Hai lực lượng sẽ tăng cường tuần tra song phương, kiểm soát và bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phối hợp thúc đẩy hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc đối với phần còn lại trên thực địa theo thỏa thuận giữa hai nước.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia được xác định là nội dung cần tập trung. Hai bên thống nhất đẩy mạnh trao đổi thông tin, ngăn chặn tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến, khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.

Các đơn vị cũng tăng cường phối hợp ứng phó thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh nguồn nước và xử lý những thách thức an ninh phi truyền thống. Hoạt động giao ban, trao đổi tình hình được duy trì để kịp thời thống nhất biện pháp xử lý những vấn đề phát sinh.

Hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng Biên phòng Việt Nam và Lục quân Campuchia ở các cấp tương ứng; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới và giao lưu sĩ quan trẻ. Công tác tuyên truyền tập trung vận động người dân chấp hành pháp luật của mỗi nước, các quy định về biên giới và gìn giữ quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trưởng đoàn hai bên ký Biên bản thỏa thuận. (Ảnh: CTV)

Tại hội đàm, Trung tướng Vũ Trung Kiên thông tin về sáng kiến "Lực lượng bảo vệ biên giới các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á chung tay xây dựng biên giới hòa bình, thịnh vượng". Chương trình lần thứ nhất dự kiến tổ chức vào tháng 8/2027.

Kết thúc hội đàm, Trung tướng Vũ Trung Kiên và Đại tướng Mao So Phan ký biên bản giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia. Biên bản xác định các nội dung hợp tác cụ thể, làm cơ sở để hai bên tiếp tục quản lý, bảo vệ biên giới và xử lý những vấn đề phát sinh trong thời gian tới.