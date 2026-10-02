Tăng cường phối hợp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn

Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và UBND xã Thu Bồn ký quy chế phối hợp. Ảnh: M.S

Theo quy chế phối hợp, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, đất đai, xây dựng và môi trường tại khu vực di sản, vùng đệm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử lý các hành vi xâm hại di tích, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, khai thác tài nguyên trái phép hoặc gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường Khu đền tháp Mỹ Sơn.

UBND xã Thu Bồn có trách nhiệm chỉ đạo các thôn, đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ di sản, giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ di sản.

Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn chủ trì các nhiệm vụ chuyên môn về bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích; hướng dẫn địa phương xử lý những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ di sản.

Khu di sản Mỹ Sơn. Ảnh: K.L

Hai đơn vị tăng cường quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, khảo cổ của Mỹ Sơn; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, giáo dục di sản phù hợp. Đồng thời, khuyến khích người dân tham gia cung ứng dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch, làng nghề, ẩm thực và văn hóa truyền thống.

Hai bên cũng phối hợp trong tổ chức sự kiện, huy động nguồn lực, tuyên truyền giáo dục cộng đồng và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện. Qua đó, hướng đến tăng cường trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý và người dân, góp phần bảo vệ lâu dài giá trị di sản thế giới; đồng thời mở rộng cơ hội phát triển du lịch, cải thiện đời sống cộng đồng vùng di sản.