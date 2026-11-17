Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an; lãnh đạo, đại diện các đơn vị liên quan thuộc NHNN cùng đại diện 5 ngân hàng: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MB.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị tập trung trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn thông tin giữa 5 ngân hàng; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với NHNN và Cục A05, Bộ Công an nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa 5 ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin. Trong bối cảnh các nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp, Phó Thống đốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy nguồn lực chung, tăng cường chia sẻ thông tin cảnh báo, phối hợp kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống và chủ động phòng ngừa, ứng phó với rủi ro.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo NHNN đề nghị các ngân hàng nâng cao trách nhiệm tuân thủ các quy định, khuyến nghị về an toàn thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nhận diện giao dịch bất thường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Đồng thời, các nội dung hợp tác cần được triển khai thực chất, đúng quy định pháp luật, có sự phối hợp thường xuyên, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện cụ thể, hướng tới nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng.

Trên cơ sở các nội dung được trao đổi tại Hội nghị, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an, nhấn mạnh những thách thức ngày càng lớn trong công tác bảo đảm an ninh mạng đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Theo đó, các ngân hàng cần tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với các cuộc tấn công mạng; tăng cường chia sẻ thông tin cảnh báo, hoàn thiện quy trình ứng cứu sự cố và nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp bảo mật tiên tiến. Cục A05 khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các ngân hàng trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

Ông Hoàng Việt Hùng, Tổng Giám đốc BIDV phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt 5 ngân hàng, ông Hoàng Việt Hùng, Tổng Giám đốc BIDV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo NHNN và đại diện Cục A05; đồng thời khẳng định các ngân hàng sẽ cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành kế hoạch triển khai, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị góp phần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chuyên trách về an ninh mạng và các ngân hàng, hướng tới nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển hoạt động ngân hàng bền vững.