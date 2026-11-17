Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 sẽ được tổ chức từ 21-22/11 tại tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội). (Ảnh: Thành Long)

Ngày 21-22/11, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn sẽ tổ chức LHVHATQT 2026 tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội), với hơn 100 gian hàng và khoảng 2.500 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế tham dự.

Dự kiến tham dự và chủ trì lễ khai mạc có Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phu nhân; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Đại sứ và đại diện tổ chức quốc tế.

Sự kiện là hoạt động đối ngoại văn hóa thường niên, góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực các nước, tăng cường giao lưu và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. Với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho sự kiện được đặt lên hàng đầu.

Đại diện Lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, đại diện Ban Tổ chức, đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho Liên hoan, đặc biệt trong bối cảnh sự kiện thu hút đông đảo người tham dự.

Đồng chí Lãnh đạo Cục nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn nêu cao tinh thần chủ động, tăng cường quan sát, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và phối hợp xử lý kịp thời ngay tại hiện trường, hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của sự kiện. Đặc biệt, cần chú ý các tình huống phát sinh, nhạy cảm để kịp thời phối hợp với lực lượng lễ tân, các khu vực và gian hàng có các biện pháp xử lý phù hợp.

Các đơn vị trong lực lượng Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã thảo luận, trao đổi cụ thể về xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý những vấn đề có thể phát sinh tại hiện trường, công tác bảo đảm trật tự, an toàn, phương án phân luồng, điều tiết giao thông điều tiết giao thông từ khu vực bên ngoài, các tuyến đường xung quanh đến bên trong khuôn viên tổ chức sự kiện, tránh tình trạng ùn tắc khi lượng khách tập trung đông; phương án hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa tình trạng móc túi, trộm cắp.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, ngoài việc bố trí phương tiện và lực lượng ứng trực tại địa điểm tổ chức, các đơn vị chức năng cần phối hợp khảo sát thực tế từng gian hàng, kịp thời nhận diện nguy cơ mất an toàn và tham mưu Ban tổ chức biện pháp xử lý ngay từ đầu, không để xảy ra sự cố mới triển khai ứng phó.

Với quy mô tổ chức lớn, sự tham dự của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho LHVHATQT 2026 đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và chủ động giữa Ban tổ chức với các lực lượng chức năng.

Việc rà soát kỹ lưỡng các phương án, nhận diện và phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa sẽ góp phần bảo đảm Liên hoan diễn ra an toàn, thuận lợi, qua đó tạo điều kiện để các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá ẩm thực và tăng cường kết nối, hợp tác quốc tế được tổ chức hiệu quả.

LHVHATQT 2026 sẽ có hơn 100 gian hàng và khoảng 2.500 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế tham dự. (Ảnh: Thành Long)

Ban tổ chức LHVHATQT 2026 khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc sử dụng ô tô cá nhân khi đến tham dự Liên hoan do khu vực tổ chức có không gian hạn chế, không bố trí đủ chỗ đỗ xe phục vụ số lượng lớn khách tham dự.

Người dân nên ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng hoặc các phương tiện di chuyển phù hợp khác để tránh ùn tắc giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn và tạo thuận lợi cho công tác tổ chức sự kiện.