Tăng cường phối hợp báo chí trong tuyên truyền quốc phòng, quân sự địa phương

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền giữa các đơn vị thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước; nhận thức đúng vị trí chiến lược của Quân khu 1 và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp báo chí. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bám sát thực tiễn cơ sở, nhất là những mô hình mới sau điều chỉnh địa giới hành chính; đồng thời phát hiện, lan tỏa các điển hình tiên tiến. Thiếu tướng Dương Văn Quang nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính chủ động, sắc bén trong tuyên truyền, chuyển từ quản lý thông tin sang dẫn dắt dư luận; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Các đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với vùng dân tộc; duy trì hiệu quả chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, bồi dưỡng kỹ năng cho cộng tác viên, tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, cung cấp thông tin đúng quy định và bảo đảm bí mật quân sự.

Các đơn vị thực hiện ký kết quy chế phối hợp.

Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí và nhân dân. Qua đó, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh được truyền tải kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; những cách làm hay, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phát hiện, phản ánh và lan tỏa, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang Quân khu 1 với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố ngày càng tăng cường, chất lượng và hiệu quả từng bước được nâng lên. Những kết quả đó khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế phối hợp giữa cơ quan quân sự và các cơ quan báo chí. Giai đoạn 2024-2026, Cục Chính trị Quân khu 1 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình địa phương tuyên truyền hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Nội dung tuyên truyền bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của các tỉnh, thành phố; bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng chính trị. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trong công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương giai đoạn 2024 – 2026.

Các đơn vị chú trọng tuyên truyền, định hướng nhận thức, dư luận xã hội trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức cơ quan quân sự địa phương. Hoạt động này góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, 4 tập thể và 8 cá nhân đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen trong công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương giai đoạn 2024 - 2026.