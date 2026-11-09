Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong học đường

Học sinh Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội trả lời câu hỏi của chuyên gia pháp lý.

Nhận diện những cạm bẫy trên mạng

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Trường THCS Thanh Xuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng tổ chức thành công chuyên đề: "Bản lĩnh Gen Z trong thế giới số". Đây không chỉ là một hoạt động ngoại khóa đơn thuần mà là một "khoảng dừng" ý nghĩa để mỗi học sinh nhìn lại trách nhiệm của bản thân trước pháp luật và trước những cám dỗ trên không gian mạng.

Với vai trò là những chuyên gia pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm, Luật sư Lê Ngọc Hà và Luật sư Lê Thị Bích đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về Luật An ninh mạng, nhận diện được đâu là hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng (như xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm riêng tư...).

Chuyên đề: "Bản lĩnh GenZ trong thế giới số" được thực hiện sáng 9/11.

Các em được trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh rủi ro; nâng cao cảnh giác trước nạn bạo lực học đường trực tuyến, các hành vi lừa đảo qua mạng, cạm bẫy từ các hội nhóm độc hại cũng như nguy cơ bị thâm nhập/lộ gián thông tin cá nhân. Điện thoại thông minh và mạng xã hội chỉ là công cụ, bản lĩnh của người dùng mới quyết định giá trị.

Phần giao lưu xử lý tình huống diễn ra vô cùng sôi nổi. Những câu hỏi thực tế cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các luật sư đã giúp các bài học pháp luật khô khan trở nên dễ tiếp thu và đi sâu vào tâm trí mỗi học sinh. Các em được hướng dẫn cách quản lý thời gian sử dụng thiết bị, lọc lựa thông tin tích cực và ứng xử văn minh, tử tế trên môi trường số.

Những phần quà nhỏ từ ban tổ chức dành học sinh sau khi trả lời đúng câu hỏi.

Nhà giáo Nguyễn Thanh Huyền - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân chia sẻ: Thông điệp "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật" không còn là slogan lý thuyết, mà đã trở thành kim chỉ nam hành động cho mỗi học sinh. "Bản lĩnh Gen Z" không nằm ở việc chạy theo các xu hướng ảo trên mạng mà chính là sự tỉnh táo, làm chủ bản thân, biết tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác trước những nguy cơ trực tuyến.

Trang bị nhiều kỹ năng quan trọng

Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật dành cho học sinh khối 8, 9 với nhiều nội dung phong phú, có tính tương tác cao.

Chuyên gia tâm lý Vũ Thị Thanh Hà chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích cho học sinh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa của việc giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh. Giáo dục pháp luật không chỉ là giúp học sinh hiểu những quy định, điều luật mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và những hành vi ứng xử đúng đắn trong cuộc sống hằng ngày.

Đối với học sinh, thượng tôn pháp luật bắt đầu từ những việc làm rất cụ thể như chấp hành nội quy trường lớp, tôn trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, biết bảo vệ bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là chuyên đề “Giải mã và làm chủ cảm xúc” gắn với truyền thông phòng tránh bạo lực học đường do ThS Vũ Thị Thanh Hà – Giám đốc Trung tâm Tâm lý học Ứng dụng VietKing chia sẻ.

Học sinh đóng tiểu phẩm về một tình huống mâu thuẫn trong học đường.

Học sinh trả lời câu hỏi về cách xử lý mâu thuẫn bạn bè trong lớp học.

Thông qua những tình huống gần gũi, chuyên gia tâm lý giúp học sinh nhận diện cảm xúc của bản thân, hiểu nguyên nhân dẫn đến những phản ứng tiêu cực và biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp khi xảy ra bất đồng. Thay vì chỉ nghe truyền đạt kiến thức, các em được tham gia trao đổi, tương tác, suy nghĩ và đưa ra phương án giải quyết những tình huống thường gặp trong đời sống học đường.

Tiếp nối chuyên đề, học sinh các lớp 9H và 8A2 mang đến tiểu phẩm tình huống cùng những trò chơi giao lưu tìm hiểu kiến thức, kỹ năng ứng xử. Những câu chuyện được sân khấu hóa giúp các em nhận ra hậu quả của hành vi thiếu kiểm soát, đồng thời hiểu rằng bình tĩnh, biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết chính là những kỹ năng quan trọng để phòng tránh bạo lực học đường.

Cô Phạm Thị Kim Huệ - Phó Hiệu trưởng nhà trường tuyên truyền về kỹ năng ứng phó khi có hoả hoạn.

Xuất phát từ những tình huống có thể xảy ra trong môi trường học đường, học sinh được thầy cô hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ cháy nổ, xử lý khi phát hiện cháy, báo động cho người xung quanh, di chuyển theo lối thoát an toàn và ứng phó khi hành lang, cầu thang xuất hiện khói.

"Chuyên đề chú trọng những tình huống cụ thể như khi học sinh đang ở trong lớp học, khi phát hiện cháy tại khu vực hành lang hoặc khi lối thoát thông thường không thể sử dụng. Qua đó, các em phải hiểu rằng kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn không chỉ là kiến thức cần ghi nhớ mà còn là kỹ năng sống thiết yếu, cần được thường xuyên rèn luyện để có thể vận dụng khi xảy ra sự cố", cô Nguyễn Thị Vân Hồng cho hay.

Bên cạnh đó, các lớp còn hưởng ứng chiến dịch “Không một mình”, tập trung tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng – một vấn đề đang được gia đình, nhà trường và xã hội đặc biệt quan tâm. Khi gặp nguy hiểm, bị đe dọa, bắt nạt trên không gian mạng, các em không nên im lặng hay tự mình đối mặt mà cần mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô và những người đáng tin cậy để được hỗ trợ kịp thời.