Ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (HNCC ACMECS 11) có chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” với các nội dung chính gồm Rà soát hợp tác ACMECS và Định hướng hợp tác trong tương lai./.